Путин выдал фантастическую версию, почему теракт, в котором признался ИГИЛ, 'вешают' на Украину

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что исламисты не могли устроить террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холл", как и где бы то ни было в России. Он это объяснил тем, что в РФ якобы существует уникальное межконфессиональное и межэтническое "согласие и единство".

Такое циничное заявление Путин сделал на профсоюзном съезде в четверг, 4 апреля. Его слова цитируют российские пропагандистские каналы.

"Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического", – сказал Путин.

Лидер государства-террориста в своей речи пытался убедить, что главной целью заказчиков теракта в "Крокусе" было причинить вред "единству" РФ.

"В этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз причинение вреда нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет", – заявил Путин.

Прекрасным свежим примером "уникального межконфессионального и межэтнического единства" России является то, что после теракта в подмосковном "Крокусе", в котором обвиняют выходцев из Таджикистана, в России усилились гонения на мигрантов из Центральной Азии. Силовики устраивают облавы на крупные предприятия, где они работают, вручают им повестки в военкоматы или депортируют. Также мигранты жалуются на угрозы, нападения, погромы и другие травли.

А задержанного после теракта чеченца Асхаба Успанова российские силовики замучили до смерти. Он скончался в отделении полиции спустя 2 часа после задержания.

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным настойчиво пытаются повесить теракт в Украине.

В Кремле продуцируют фейковые "доказательства" причастности Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити". В частности, российские "следователи" заявили о связи террористов с "украинскими националистами".

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