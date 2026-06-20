Почему в России не включают воздушную тревогу во время атак дронов: названы две причины

Систематические атаки дронов на Москву продемонстрировали отсутствие полноценного оповещения граждан о воздушных угрозах. Причинами этого могут быть как несовершенство системы, так и нежелание российских властей публично признавать уязвимость столицы.

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Об этом в комментарии СМИ заявил политолог Игорь Рейтерович. По его словам,Кремль может сознательно не включать воздушную тревогу, чтобы избежать паники среди населения и не акцентировать внимание на масштабах ударов.

Рейтерович отметил, что существуют две вероятные причины отсутствия системного оповещения во время атак дронов. Первая заключается в техническом несовершенстве системы, вторая — в сознательном решении властей не активировать её.

По мнению политолога, запуск воздушной тревоги автоматически означал бы официальное подтверждение масштабной атаки, чего российское руководство пытается избежать. Именно поэтому информацию об ударах, по его словам, пытаются локализовать и не допустить её широкого распространения.

Эксперт также обратил внимание, что официальные сообщения обычно сводятся к заявлениям о якобы успешной работе ПВО и минимальных последствиях атак.

Рейтерович считает, что реакция российского общества на удары по Москве будет ограниченной. По его словам, население не демонстрирует готовности к открытому выражению претензий к властям.

Политолог привёл пример приграничных регионов России, где недовольство среди местных жителей начало проявляться лишь после длительных обстрелов и отсутствия надлежащего оповещения об опасности.

Напомним, в Кремле считают, что российская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность в уничтожении украинских беспилотников в Московском регионе. В то же время россиянам посоветовали не анализировать последствия ударов Сил обороны по столице, а наблюдать за обстрелами на Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, что атака дронов на Москву, которую эксперты называют одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны, вызвала не только разрушения на местах, но и странное информационное молчание в российском телеэфире. Федеральные каналы фактически не осветили событие в итоговых новостях, ограничившись либо краткими упоминаниями, либо полным замалчиванием.

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