Российские телеканалы «забыли» об атаке дронов на Москву: россиян охватила истерика

Атака дронов на Москву, которую эксперты называют одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны, привела не только к разрушениям на местах, но и к странному информационному молчанию в российском телеэфире. Федеральные каналы фактически не осветили событие в итоговых новостях, ограничившись либо краткими упоминаниями, либо полным замалчиванием.

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Это уже вызвало волну обсуждений и возмущения среди россиян в соцсетях. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В день атаки российские СМИ сначала ещё упоминали о событии в утренних выпусках – м ей уделили примерно минуту. Но уже в вечерних итоговых программах на ключевых каналах, в частности "Россия 1", "Первом канале" и НТВ, тема исчезла полностью.

Вместо этого эфир заполнили сюжеты об "успехах" российских войск в Украине, международных встречах и криминальных новостях из регионов. О масштабной атаке на столицу – ни одного прямого упоминания.

Так, в выпуске "Вестей" в 20:00 на "России 1" было всего два сюжета о войне, но без какой-либо конкретики относительно ударов по Москве. В подводке ведущий упомянул об "ударах возмездия" по Украине, однако не пояснил, в ответ на что они были нанесены.

"В сюжете с саммита АСЕАН прозвучал комментарий Юрия Ушакова о том, что удары по Москве не приближают встречу Путина и Зеленского. Но о самой атаке не было сказано ничего", — – отмечается в постах.

В московской региональной версии "Вестей" также не прозвучало ни одного упоминания об атаке. Зрителям вместо этого рассказывали о дождях, новых производствах и коммунальных тарифах.

Подобная ситуация наблюдалась и на других каналах. В программе "Время" на "Первом канале" сюжет об атаке дронов не появился вообще. Эфир открыли сообщениями о событиях в Брянской области, далее – сюжеты о международных саммитах и военных сводках с фронта.

На НТВ в выпуске "Сегодня" порядок тем был схожим: международная политика, война в Украине, удары по украинским объектам и криминальные новости. О Москве – молчание.

В то же время в соцсетях россияне активно обсуждали событие, которое фактически стало центральным для столицы. Очевидцы описывали эту ночь как одну из самых страшных с начала войны.

"Я живу в 10––15 км от НПЗ в Капотне… впервые услышали звуки ПВО. Потом был жужжащий звук БПЛА, это очень напугало", — – рассказывает одна из свидетельниц.

Другие жители говорили о пожарах и взрывах на нефтеперерабатывающем заводе, сильном запахе гари и работе вертолетов, которые тушили пламя.

"Я только видела, как крышка резервуара взлетела в воздух… и всё было в огне. Страшное зрелище", — – отметила другая очевидица.

Часть жителей признавалась, что испытывает полную беспомощность.

"Самое досадное –, что бежать некуда. Совсем", – — говорят жители Подмосковья.

В комментариях также появлялись эмоциональные оценки самой ситуации в стране. Некоторые россияне отмечали, что события войны постепенно меняют общественные настроения.

"Бомбардировка района быстро корректирует сознание", – пишут пользователи в местных чатах.

Атака дронов, по данным очевидцев и видео в соцсетях, затронула как минимум несколько районов Москвы и пригородов. Больше всего пострадал объект в Капотне, где вспыхнули пожары.

Напомним, утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Мишенью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 5:00 утра заявил, что 15 БПЛА, летевших на Москву, были уничтожены системой ПВО. Однако вскоре он признал, что беспилотники достигли намеченных целей на территории нефтеперерабатывающего завода.

Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

Также в ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково. После прилета БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

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