Дроны атаковали Тюменский НПЗ на расстоянии более 2000 км от границы: там бушует пожар

20 июня беспилотники атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод, расположенный более чем в 2000 километрах от границы с Украиной. После взрывов на территории предприятия вспыхнул пожар, над НПЗ поднялся густой столб дыма.

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Об атаке сообщили местные СМИ. По информации губернатора области Александра Моора, во время атаки на Тюменский НПЗ никто не пострадал, завод также остался неповрежденным. На месте "падения обломков" работали экстренные службы, а сотрудников предприятия эвакуировали.

Местные жители сообщали как минимум о двух взрывах. Также известно, что в район завода прибыли не менее десяти пожарных машин. Впоследствии в МЧС сообщили, что ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров.

Из-за атаки в Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областях объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, аэропорт "Рощино", расположенный в Тюмени, временно прекратил прием и отправку самолетов. Часть рейсов задержана.

Отметим, что Тюменский НПЗ, известный до 2021 года как Антипинский НПЗ, входит в число крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие расположено в промышленной зоне Тюмени вблизи микрорайона Антипино и имеет мощность около 8 млн тонн нефти в год.

Напомним, днем в пятницу, 19 июня, столица России — Москва — в очередной раз оказалась под атакой беспилотников . Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые приближались с разных направлений.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые с начала полномасштабной войны превысила максимальное количество беспилотников, которое Россия запускала за сутки. По данным, обнародованным российским Министерством обороны, в течение суток силы ПВО РФ якобы сбили 992 украинских беспилотника самолетного типа.

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