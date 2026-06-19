В Кремле похвалили российскую ПВО после атаки на Москву и посоветовали россиянам смотреть на взрывы в Украине

В Кремле считают, что российская противовоздушная оборона продемонстрировала высокую эффективность в уничтожении украинских беспилотников вМосковском регионе. В то же время россиянам посоветовали не анализировать последствия ударов Сил обороны по столице, а следить за обстрелами на территории Украины.

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С таким циничным заявлением выступил пресс-секретарь кремлевского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. Кроме того, он заявил о намерении РФ и в дальнейшем наносить удары по нашей территории.

Песков озвучил новые угрозы в адрес Украины и прокомментировал работу ПВО в Москве

После нескольких атак по столице страны-агрессора и реакции граждан России на работу ПВО, в комментарии пропагандистским СМИ Песков призвал их в первую очередь обращать внимание на видео ударов по Украине и в очередной раз заявил о якобы высокой эффективности российской противовоздушной обороны "несмотря ни на что".

"Ищите больше съёмок из разных городов Украины, съёмки, впечатляющие результатами ударов наших вооружённых сил. Эти удары будут продолжаться", – пригрозил он.

Песков также обвинил Украину в том, что она якобы продолжает политику, не предусматривающую переговорного урегулирования. В то же время ситуация на фронте, по его оценке, может вскоре стать критической для украинской стороны, добавив, что переговоры с РФ с позиции силы ни к чему не приведут.

В то же время представитель Путина заверил, что страна-агрессор якобы остается открытой для переговорного процесса.

Напомним, 18 июня украинские беспилотники в очередной раз нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Несмотря на плотную ПВО вблизи НПЗ, дроны все же прорвались вглубь объекта и повредили объединенную установку по переработке нефти Euro+, введенную в эксплуатацию в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA, жительница Москвы эмоционально отреагировала на последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод. Россиянка истерично жаловалась на обломки и густой дым над городом. Также она добавила, что из-за обстрела люди могут не успеть на работу или учебу.

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