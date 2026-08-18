По России прокатилась вторая волна дефицита топлива на автозаправках: 10 регионов ввели ограничения

В августе страна-агрессор Россия столкнулась со второй волной дефицита топлива на автозаправочных станциях. В связи с этим власти вновь усилили контроль за продажей бензина и дизеля как минимум в 10 регионах.

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По состоянию на понедельник, 17 августа, на некоторых заправках в Московской области снова не было бензина, хотя дизельное топливо было доступно почти на всех станциях. Об этом пишет Reuters.

Что происходит в РФ

Топливный кризис в России начал набирать обороты в мае и к июлю распространился почти на все регионы. Он стал следствием остановки работы ряда нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся ударам беспилотников, а также сезонного роста спроса.

Чтобы увеличить поставки топлива на внутренний рынок, власти РФ ввели запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, снизили требования к качеству и начали импортировать нефтепродукты.

К концу июля ситуация стабилизировалась, и в некоторых регионах ограничения были отменены или значительно смягчены. Однако затишье длилось недолго – новая волна атак дронов на НПЗ в конце июля и в начале августа вызвала новую волну ограничений.

На данный момент ситуация с поставками топлива на АЗС остается сложной в ряде регионов РФ. На прошлой неделе чиновники из сферы энергетики обсудили положение дел в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Краснодарском, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях, Туве и Хакасии.

С начала августа объемы продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (SPIMEX) упали в среднем на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Ранее мы писали о том, что власти Сочи тем временем призвали жителей и туристов отказаться от поездок на автомобилях. В Оренбурге в один бак разрешено заливать не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. В Волгоградской и Иркутской областях также действуют ограничения на количество бензина на одного человека.

Интересная ситуация сложилась в Липецкой и Калужской областях РФ – там власти анонсировали продажу бензина в четные и нечетные дни.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве и других российских регионах продолжают расти очереди за автомобильным топливом на заправках. Скопления автомобилей также наблюдаются в Тульской и Воронежской областях.

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