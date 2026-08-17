"Ситуация ухудшается": в Москве и области образовались огромные очереди на АЗС. Видео

В Москве и других российских регионах продолжают расти очереди за автомобильным топливом на заправках. Скопления автомобилей также наблюдаются в Тульской и Воронежской областях.

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Об этом сообщают российские СМИ. В Московской области и Подмосковье также фиксируются огромные очереди

В России по-прежнему фиксируются очереди за бензином

Судя по видео очевидцев из разных регионов России, очереди на АЗС только усиливаются. Все видео, как отмечается, сняты 15-16 августа.

"Снова очереди за бензином, всё тихонько, спокойно, но очереди ужасные, бензина нет, и ситуация ухудшается. А что происходит?", – сетует на видео россиянка, проезжающая мимо одной из заправок в Москве.

Она же снимала очередь на АЗС в поселке Совхоза имени Ленина в Подмосковье.

"Посмотрите ещё раз. Вот мы подъезжаем к Москве. Всё тихо и спокойно. В Багдаде всё спокойно. Ребята, не спокойно, ну вообще п**ец", – говорится на кадрах.

Другая очевидица рассказала в соцсетях о ситуации с топливом в Тамбовской области.

"На "Роснефти" огромные очереди – люди просто стоят и ждут бензовоз. Дизель есть везде. 92-й, может, на одной или двух заправках за 600 км был, 95-го нигде не было", – прокомментировала она.

В Тульской области очевидцы едут вдоль очереди на заправку более минуты, в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в очереди на АЗС стоит около 200 машин.

В подмосковном Красногорске мужчина на видео сказал, что "нашел самую маленькую очередь из всех" и называет происходящее "безумным издевательством". В то же время в Воронежской области водитель снял очередь на заправку из нескольких десятков машин, а в микрорайоне Южный город под Самарой также выстроилась длинная очередь на АЗС.

Напомним, на фоне масштабного топливного кризиса, охватившего всю страну, Россия официально запретила экспорт дизельного топлива. Соответствующее решение приняло правительство РФ. При этом нехватка топлива парализовала сельхозтехнику, и российские аграрии открыто жалуются на угрозу срыва сбора урожая.

Как сообщал OBOZ.UA, топливный кризис в России начал сказываться и на промышленном железнодорожном транспорте. Из-за дефицита дизельного топлива и перебоев с его поставками операторы подъездных путей предупреждают о рисках для перевозки более 80% всех грузов в РФ.

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