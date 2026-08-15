Продажа бензина через день: топливный кризис вернулся в 16 регионов России

На этой неделе Россию охватила новая волна топливного кризиса – о ней заговорили как минимум в 16 регионах. На дефицит бензина и километровые очереди за ним жалуются в Москве, Краснодарском и Приморском краях, а также в Воронежской, Ростовской, Рязанской, Саратовской областях и в других регионах РФ.

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Об этом сообщает FREEДОМ. Россияне рассказывают, что на многих заправках бензина нет вообще, а там, где он появляется, выстраиваются километровые очереди из желающих заправиться.

Ситуация в регионах РФ

"Мы едем по трассе М4 "Дон" (Москва – Краснодар). Проехали почти 900 км. А бензина нет. И мы развернулись. Вернулись к очередям по 20–30 машин. Бензина нет нигде, вообще. В Красной Поляне (поселок в районе Сочи, – Ред.) на заправке "Роснефти" есть 92-й и 95-й бензин. Но там километровая очередь, причём с двух сторон", – рассказал гражданин страны-агрессора в сети.

Власти Сочи тем временем призвали жителей и туристов отказаться от поездок на автомобилях.

В Оренбурге в один бак разрешено заливать не более 30 литров бензина или 60 литров дизеля. В Волгоградской и Иркутской областях также действуют ограничения на количество бензина на одного человека.

Интересная ситуация сложилась в Липецкой и Калужской областях РФ – там власти объявили о продаже бензина в четные и нечетные дни.

"Решением регионального Оперативного штаба с 15 августа вводится порядок отпуска бензина в четные и нечетные дни месяца. Согласно ему, в четные дни можно будет заправлять автомобили, чьи государственные номера начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни – с 1, 3, 5, 7 или 9. Это поможет автовладельцам спланировать свои поездки и регулировать загруженность АЗС", – сообщил жителям губернатор Калужской области России Владислав Шапша.

Что произошло в августе

На этой неделе, 11 августа, после атаки остановился Орский нефтеперерабатывающий завод мощностью около 115 тыс. баррелей в сутки.

А 13 августа украинские беспилотники атаковали НПЗ в Салавате (Республика Башкортостан). Это один из крупнейших в России комплексов, который в середине июля уже приостанавливал работу после атаки украинских дронов.

Всего с начала августа как минимум пять НПЗ остановили работу в результате дальнобойных ударов ВСУ. Это дополнительно сказалось на экономике РФ.

"По разным оценкам, в этом году общий объем сокращения переработки нефти на российских НПЗ составляет чуть более 40%. Наиболее ярким показателем этого является то, что Россия полностью прекратила экспорт дизельного топлива", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в России водителям приходится часами стоять в очереди, чтобы заправить свой автомобиль. Нередко в ожидании возможности заехать на АЗС между людьми возникают споры.

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