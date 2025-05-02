Первомай без интернета: украинская разведка 'положила' серверы российских провайдеров

В пятницу, 2 мая, стало известно, что сотрудники Главного управления разведки Украины атаковали инфраструктуру крупных российских интернет-провайдеров. Как следствие, тысячи пользователей не смогли воспользоваться всемирной сетью.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Отмечается, что с 30 апреля по 2 мая российские СМИ и онлайн-платформы пестрят заявлениями и жалобами от граждан РФ, которые не имеют доступа к услугам интернет-провайдеров.

"Киберспециалисты ГУР МО накануне российских майских "праздников" атаковали инфраструктуру крупных российских интернет-провайдеров, в том числе компании "СибСети", в результате чего тысячи пользователей оказались без доступа к всемирной сети", – говорится в сообщении.

В результате DDOS-атак были перегружены и выведены из функционирования серверы четырех сибирских отделений компании, расположенных в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерове и Красноярске.

Представители интернет-провайдеров подтвердили факт мощной DDOS-атаки, сообщили о сбоях в работе личного кабинета и мобильного приложения "Мои Сибсети", а также обратились к пользователям с просьбой прекратить жалобы, поскольку это дополнительно перегружает телефонную линию.

Известно, что телеком-оператор "Сибсети" ("Сибирские сети"), основанный в 2004 году, предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, IP-телефонию и цифровое телевидение, и охватывает 39 городов Сибирского региона.

Напомним, в начале 2025 года хакеры взломали и загрузили базы данных Росрегистра, в которых есть информация о каждом гражданине РФ. Росреестр является критически важным ресурсом в плане регистрации недвижимости, ведения кадастра и осуществления картографической деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 4 января атаковали российское ООО "Регионтранссервис", обслуживающее грузовые вагоны и обеспечивающее потребности армии агрессора. В результате уничтожены все серверы компании и выведены из строя рабочие станции.

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