Перестали заправлять полный бак и канистры: топливный кризис набирает обороты в России и оккупированном Крыму. Видео

В России набирает обороты топливный кризис: вслед за оккупированным Крымом дефицит бензина зафиксирован в Курской, Белгородской областях, Рязани, Петербурге и в так называемой "ЛНР" и "ДНР". Где-то водителям дают до 50 литров, где-то не более 20 литров в одни руки, также распространяется запрет заливать бензин в канистры.

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Об этом сообщают "Важные истории". Там отметили, что нехватка горючего усиливается на фоне регулярных ударов Вооруженных сил Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Дефицит бензина распространяется по российским регионам

Так, на автозаправках "Роснефти" в Белгородской области прекратили отпускать бензин АИ-92 в канистры и заправлять автомобили до полного бака. В компании объясняют это внутренними распоряжениями, тогда как бензин АИ-92 также исчез с заправок "Татнефти". Власти региона заявляют, что ограничения якобы связаны с мерами безопасности при реализации топлива.

В Курской области на АЗС "Роснефти" также запретили продажу АИ-92 в канистры, а отпуск бензина АИ-95 ограничили до 20 литров на один автомобиль.

Подобные меры ввели и в так называемой "ЛНР", где продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 ограничили 20 литрами в одни руки. Представители оккупационной администрации объясняют это повышенным спросом на топливо и обещают отменить ограничения после стабилизации поставок горюче-смазочных материалов.

Ранее с дефицитом бензина столкнулся временно оккупированный Крым, где продажу АИ-95 ограничили до 20 литров в одни руки в сутки.

В Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 полностью исчез с заправок, а аналогичные лимиты на топливо ввели также в оккупированной части Запорожской области и так называемой "ДНР".

Кроме того, жалобы на нехватку бензина поступали и от жителей Рязани, где также фиксировали проблемы на АЗС.

По информации "Важных историй" со ссылкой на западные медиа, в течение мая беспилотники ВСУ совершили не менее 30 ударов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, что стало рекордным количеством атак на НПЗ за месяц с начала войны.

На этом фоне средний объем переработки нефти в РФ снизился до 4,58 млн баррелей в сутки, что на 13% меньше, чем годом ранее. По оценкам аналитиков, такой показатель является самым низким с октября 2009 года.

Напомним, в конце мая в оккупированном РФ Крыму ухудшилась ситуация с доступностью бензина для населения, в частности, местные "власти" ограничили объем продажи топлива марки АИ-95. Бензин этой марки в Крыму за наличные доступны только на нескольких АЗС. На большинстве заправок этот вид топлива либо отсутствует вовсе, либо же им можно заправиться только по талонам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Рязани начали жаловаться на дефицит бензина после остановки местного нефтеперерабатывающего завода, который получил повреждения в результате ударов украинских дронов. На многих заправках исчезло топливо популярных марок АИ-92 и АИ-95.

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