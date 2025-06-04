Часть 1. Вместо вступления. Мрак победобесия.

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Главный ИПСОшник пока ещё России, и по совместительству, кукла несменяемого портрета, имеющего титул "президента", превратил день ликвидации нацизма в Европе и скорби за десятками миллионами убитых во Второй мировой войне в праздник Победобесия.

Лицо, имеющее уже мало чего общего с некогда оригиналом преемника Ельцина и, присосавшегося мёртвой хваткой к штурвалу управления Кремлем, серое мелкое ничтожество с комплексами неполноценности и званием подполковника ФСБ в отставке, плавно, медленно и постепенно, как и подобает представителю гэбья, превратило день памяти мужества рядового советского воина и тружеников тыла многонациональных народов СССР, в личный триумф. Созданное им и его чекистско-мафиозным окружением государство, соответствующее всем 14 признакам фашистского, заливается пропагандистскими нарративами и фетиширует в этот День, проявляя серьезное обострение психического заболевания, емко выраженного словом "победобесие".

Так, праздник "со слезами на глазах", который даже Генсеки СССР боялись праздновать до 1965 года, то есть 20-й годовщины капитуляции нацистской Германии, так как народная память еще не отошла от всех болей и утрат в этой кровавой мясорубке 40-х годов прошлого столетия, превращён в главную информационно-психологическую операцию по реанимации Советского Союза. Поражает, что на эту пропагнадисткую акцию, кто за преференции, кто по недомыслию, кто из-за низкого уровня образованности, прибывают иностранные официальные лица.

Народ, вы куда и для чего едете? Вы едете праздновать победу над нацизмом в Европе в страну, усыновившую фашизм? Когнитивный диссонанс не возникает в неокрепших мозгах, утомленных государственными ежедневными заботами? Надо нового фюрера и киднеппера украинских детей потешить, что он как бы не изгой, а мощный старик при памяти?

Из года в год оскотинивание все более тупеющего населения России, набирает новые, более извращённые формы, которые затем будут изучать психиатры всего мира. Это "праздник" пробивающий дно все глубже с каждым годом. Поэтому, услышав утвердительный ответ на вопрос: "Вы были на Дне Победы?", следующим вопросом становиться: "И как дно?"Сначала это были робкие "бессмертные полки" с дедами на палках. С 2022 года они перешли на новый уровень. Так, на пропагандистском Первом канале 9 мая 22 года в бегущей строке указали, что отец президента РФ Владимира Путина погиб в битве за Невский пятачок во время Второй мировой войны. По информации в субтитрах, Путин-старший погиб почти за десять лет до рождения российского президента, датой рождения которого официально является 1952 год, и видеоряд сопровождался непосредственно походом ничтожества, поставленного Верховным, с палкой в руках и портретом.

А куда же деться от не менее дебильной акции "георгиевская лента", которую наматывают километрами и цепляют на все, включая собак, водку, одежду ведущих и реконструкторов, обматывают транспорт и даже подменяют нитки интимного белья в стрип-шоу по всей РФ. Идиотизм ситуации в истории этой ленты, этих российских государственных флагов, запрещенных их же законодательством, в роли Москвы во Второй мировой, но об этом ниже.

Ну и пилотки, под которыми чешется у всей страны, гимнастерки от роддомов до похоронных агентств, парады в детских садах, школах, ПТУ, техникумах, ВУЗах в ретро и не совсем военизированных шмотках, тюнинг детских колясок с надписями: "На Берлин!" и "Можем повторить", в которых мамы программируют своих личинок "на бойню во имя….". Во имя чего – скажет следующий руссенфюрер, причину высосут как обычно, главное, чтобы бабы рожали побольше таких личинок, из которых подобным олигофреническим шабашем вытравливается все созидательное и милосердное, что присуще и является идеалами остального человечества.

Что вы хотите повторить, имбецилы? Десятки миллионов загубленных жизней? Разрушенные города, мосты, дороги, судьбы? Концлагеря, медицинские опыты и зверства в ГУЛАГе, выселенные народы – "предатели", враги народа, и герои войны, ветераны- инвалиды-"самовары" без рук и ног, которых ваше НКВД потом утилизировало? У вас так все хорошо, что вы что-то, кроме своих мерзости и страданий можете кому-то принести? Вы в состсоянии вообще адекватно оценить свое место в окружающей действительности и мировой истории? Что вы вообще дали миру, кроме рек крови и гор трупов?

Не стоит забывать, что обе, подчеркиваю, обе, Мировые войны, были развязаны из того, что пока называется Россией. Не останавливаясь особо на первой, ответственность за которую Россия смогла спихнуть на Германию с Австрией, не смотря на то, что через своего балканского сателлита – Сербию, ее и развязала, убив эрцгерцога Франца-Фердинанда в нынешней столице Боснии и Герцоговины, Сараево. Убийство было организовано, профинансировано, предварительно десятилетие натренировано, именно российским генштабом, через Сербскую разведку и тайное общество "Черная рука", но это уже отступление.

Кстати, Сербия приютила эмигрантов из Российской империи после революции, и чем они отплатили ей за радушие во Вторую мировую? Вместе с нацистами убивали тех, кто вчера поделился своей землей и домом, принял по всем законам гостеприимства. Вторая мировая война началась с договоренности между СССР и Германией за раздел сфер влияния, печально известный Пакт "Молотова-Рибентроппа", согласно которому будущий победитель — Победобесец, два года отшуршал в войне на стороне именно нацистов, а затем попытался кинуть союзника и получил превентивное вторжение от Гитлера 22 июня 1941 года.

Именно, дабы скрыть этот позорный факт, за который СССР даже вылетел, как пробка, из Лиги Наций, советскими пропагандистами был придуман миф о Великой отечественной войне и народе-победителе. При этом народов было много, а не только титульная нация, почему-то до сих пор носящая вместо названия имя прилагательное.

А что же делать с двумя годами, с 1939 по 1941 — моменты лобызаний и поздравлений, "дружба, скрепленная кровью", как писал Сталин, совместный отдых и парады, обеспечение нацистских войск, подготовку войск на территории СССР — куда это девать, идиоты? Куда деть почти два миллиона советских граждан, воевавших в нацистских частях? Правда, она такая, часто неудобная. Так что вы празднуете, имбецилы? Победу в развязанной вами же войне? Не зря ведь сэр Уинстон Черчилль спрашивал у Трумена: "а этот усатый, что тоже с нами — победитель?" Но, об этом ниже.

Продолжение следует