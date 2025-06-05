Часть 2. Первая часть здесь.

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Всё-таки странно, но у Гитлера как-то хватило видения того, что Сталин его обманывает, и он нападает первым. Преступления нацистов оправдать невозможно, как и нельзя оправдывать преступления Советов. Два человеконенавистнических режима, два кровавых диктатора, два близнеца - брата, два человека, повинные в смертях миллионов людей. Два тоталитарных палача, развязавших Вторую мировую войну, но…. Гитлер был использован обновленной Российской империи в виде Советского Союза. Снова исподтишка, снова в тёмную, опять путем интриг.

Если мы углубимся, то перед официальным, не "вероломным", так как посол нацистской Германии все же уведомил о нападении СССР накануне, это же не путин и его банда. Так вот перед нападением на Советский Союз, последний советский эшелон с зерном и топливом 22 июня 1941 г. в 2:40 ночи был отправлен на станцию Тересполь, на тот момент находившейся в Румынии - союзнике Германии, нынешнем городе Тирасполь в Молдове, которая контролируется непризнанным квазиобразованием ПМР - так называемым Приднестровьем.

Сегодня оно тоже используется Москвой для срыва процесса возвращения Молдовы в семью европейских народов и возможности стать нормальным государством. Советский Союз кормил нацистов, он их одевал, поставлял помимо тканей, руду, металлы заправлял, поставлял полуфабрикаты немецкой металлургии. Ковал меч нацизма. А потом как-то очень уже резко "братья на век" стали "враги".

Как уже говорилось выше, Вторая мировая война стартовала с пакта Молотова-Риббентропа, подписанного в 1939 году. Пакт разделял сферы влияния при аннексии стран Старого света. Но на пути СССР возникла маленькая, но гордая Финляндия с маршалом Карлом Густавом Маннергеймом. И вот эта битва Давида с Голиафом не дала Советскому Союзу этот план осуществить. Так же, как и сейчас Украина не даёт осуществить план тотального раздела Европы. В 1939 году за нападение на Финляндию Советский Союз изгнали из Лиги Наций, поэтому очень трудно и как-то язык не поворачивается, сказать что одна Германия виновата во Второй Мировой войне. А доказать, что готовил эту войну в том числе и Советский Союз, который участвовал два первых года 1939-1941 гг. во Второй Мировой войне де-факто на стороне нацистской Германии - так это невооруженным глазом видно. Офицеры Красной армии Советского Союза поправляли здоровье в Италии, как с немецкими нацистскими офицерами, так и с офицерами фашистской Италии. Да и почему только отдыхали? Они же с 20-х годов ХХ века даже учились вместе. Военные училища СССР ласково открыли объятия и обучали будущих фельдмаршалов, генералов и офицеров Wehrmacht и Luftwaffe в своих стенах. Этот факт имеет имя "постверсальского феномена", позволившего Германии, капитулировавшей 11 ноября 1918 года, фактически лишенной вооруженных сил, буквально через 10 с небольшим лет стать до предела милитаризированной державой. Нацистская Германия и самое "антифашисткое" государство СССР использовали три крупнейших центра: авиационный – в Липецке, танковый – в Казани и, пожалуй, самый секретный – "Томка" близ Самары, разрабатывавший основы ведения химической войны. От немецкой стороны общее руководство и непосредственное управление осуществлялось специально созданная организация ВИКО "Виршафтсконтор". Общее руководство от "антифашистов", обеспечением секретности и безопасности школы, создание стройорганизации "Кама" и прочих элементов было возложено на разведывательное управление РККА, а обеспечением секретности строительства и функционирования, – местный отдел ОГПУ. Приказ был подписан Генрихом Ягодой. Вскоре появляется совместно разработанное ОГПУ и разведуправлением РККА положение о казанских курсах Осоавиахима со специальным разделом "О конспирации". Вот так "друзья навек" - антифашисты, помогли создать фашистам боеспособную армию и подготовленных офицеров, заодно обмануть всю Европу и обойти Версальский договор. Среди учившихся в Казанском танковом достаточно назвать будущих генерал-полковника Хайнца Вильгельма Гудериана, генерала бронетанковых войск Освальда Лутца, он станет начальником всех мотомеханизированных войск Германии. А ведь где-то в наших или немецких архивах наверняка сохранились фотографии в советской военной форме бравых немецких танкистов – будущих командиров танковых батальонов, дивизий, корпусов, армий, проутюживших гусеницами советскую землю вплоть до Волги. Кстати, Германиии запрещалось не только обучать, но и производить. Так вот, с открытием навигации немцы через Ленинградский морской порт направили для казанской школы 10 новейших танков и просили дипломатическое прикрытие в виде фиктивной сделки о покупке бронемашин у фирмы "Рейнметалл". Что там про "укронацистов" и "фашистских крестах на украинской бронетехнике" и новой "курской дуге", кремлевские олигофрены? О Липецкой летной школе также более чем достаточно информации. В 90-х в одном из российских федеральных изданий появился материал под названием "Русская невеста Германа Геринга", в котором автор рассказывал историю Надежды Горячевой, ссылаясь на ее письма рейхсмаршалу Герингу, полученные в рассекреченных архивах ФСБ. История странная, но со временем набрала обороты. Когда к ней подключились немецкие журналисты, обнаружились свидетели, уверявшие, что лично видели Геринга в Липецке, а затем нашлась и женщина, объявившая себя потомком Горячевой и рейсхмаршала. Не суть. Главное, что сотни пилотов Luftwaffe обучались именно в Липецкой авиашколе, и там остались некоторые сентименты молодости. Да еще и так, что во Вторую мировую, бомбили только аэродром школы, а сам Липецк как-то облетали. При этом соседние райцентры просто стонали от бомбежек, но обидеть юношескую подругу, у немецких ассов рука не подымалась. Вот так и ковался меч нацизма. А куда деть демонстрацию 1 мая 1941 г. на Красной площади с участием дружественной нацистской делегации Германского Рейха, дружба с которой, как писал в телеграмме Сталин "скреплена кровью" с Советским Союзом - лишь штрих к портрету. Но это будет через 2 года, а сейчас вернемся в 1939 г. СССР чуть позже, всего на две недели, вступил во Вторую Мировую Войну и не будем забывать на чьей стороне, участвуя в разделе Польши. Давайте вспомним совместный парад Вермахта и Красной Армии Бресте 22 сентября 1939 года. Эти две недели , к которым "Советский Союз был не готов", были очередной интригой, Сталин хотел всех перехитрить и заодно показать, что он же не первый начал. Кстати, этот факт лишний раз говорит о ценности подписи на договорах правителей кремля. Перед совместным парадом в Бресте, который принимали генерал Гудериан и комбриг Кривошеин, общавшиеся без переводчика, кстати, Вермахт передал Брестскую крепость Красной Армии, согласно договоренностей и дополнительного соглашения к Пакту, но уже менее, чем за два года немцам придется ее штурмовать заново, причём фронт уйдет далеко вперед, обойдя саму крепость. Именно поэтому не город Брест в Беларуси имеет звание "город-герой", а именно Брестская крепость, так как простым мирным жителям Бреста и соседних сел в очередной раз пришла смена властных декораций, им было не совсем видно особой разницы в дележе между вчерашним друзьями.

А чего только стоит "легендарный" человек и авианосец Адмирал Кузнецов? В начале октября 1939 года в 35 км северо-западнее Мурманская при его непосредственном участии была создана немецкая военно-морская база для заправки и ремонта немецких военных кораблей и подводных лодок. Немцы использовали базу в ходе кампании в Норвегии, с которой, как известно, у Советского Союза долгие годы были как бы нормальные дипломатические отношения (после оккупации Норвегии и Дании весной 1940 г. СССР закрыл их представительства в Москве). Командующий военно-морским флотом Германии адмирал Редер в письменном виде выразил благодарность Советскому правительству после того, как База Норд была оставлена немцами в сентябре того же года в связи с прекращением военных операций в Норвегии. А когда началась эта война, советские власти задержали в акватории гавани Мурманска корабль Англии и ее союзников, чтобы дать возможность немцам благополучно добраться до своих портов в Германии. Немецкие корабли пользовались укрытием в Мурманской гавани и в ходе операций немецкого военно-морского флота. В Мурманске же заправлялись продовольствием и горючим германские вспомогательные крейсеры, которые вели военные операции против Англии.

СССР снабжал немцев метеорологическими сведениями, которые затем использовались Люфтваффе во время бомбардировки Англии. Со своей стороны во время советско-финской войны немцы ограничили движение своих кораблей в Балтийском и Черном морях. Затем советские власти снова задержали в Мурманске на три дня все суда Англии и ее союзников, чтобы облегчить немецкому рейдеру Бремен прорыв сквозь английскую блокаду к германским берегам. Наконец, советский ледокол проделал сложный путь из Северного Ледовитого океана, чтобы провести через Берингов пролив немецкий рейдер Шиф-31. Попав в Тихий океан, этот рейдер удачно послал на дно морское несколько кораблей Великобритании и её союзников. Немецкое правительство и грос-адмирал Редер нашли повод, чтобы выразить благодарность командованию Советского Военно-Морского Флота. Народный комиссар Военно-Морского Флота Кузнецов обещал ответить на благодарность не пустыми словами, а делами. Такая вот она была - "антифашстская дружба" кремлевских "не фашистов", "победоносцев в борьбе с нацистами".

Дальше события известны уже более - менее всем. Из тайн, тщательно скрываемых в России стоит отметить разве что еще пару, кроме фантазии и затем подлога мифических "героев-панфиловцев", конечно же. Итак, первая, что в Сталинградской битве на Волге в армии фельдмаршала Паулюса в боях за Сталинград (это ж как себя еще при жизни любить надо было?) каждый пятый солдат был советским гражданином. Вторая тайна, в том, что Герой Советского Союза генерал Власов, получивший звезду Героя именно за оборону подступов к Москве в 12.1941-01.1942 гг., уже в концлагере перешел на сторону врага. Под ее руководством в РОНА воевало 5 летчиков - Героев СССР. Суровая правда героев страны Советов. Кстати, меряя весь свой "героизм" по отрезку Второй мировой, не удивительно, что нынешняя путинская держава вернулась к нацистским символам - ленточкам с орденов Св. Георгия и Георгиевским крестам, которыми во время Второй мировой награждали военнослужащих исключительно(!) в частях Wehrmacht и Waffen SS, преимущественно российского происхождения, да и нынешний флаг РФ был сожжен с немецкими нацистскими штандартами у мавзолея во время Парада Победы. Глорификация нацизма и его пособников в чистов виде в масштабах всей страны. Бинго! Не верится? Тогда добро пожаловать в Ростовскую область, Шолоховский район, станицу Еланскую, где в 2006 г открыли Казачий музейно-мемориальный комплекс. Перед комплексом восседает на коне защитник российского православия, ярый антисемит, генерал Краснов П.Н., как положено, с Георгиевски крестом, он еще и присягу разработал, где "Обещаю и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Евангелием в том, что Вождю Новой Европы и Немецкого народа Адольфу Гитлеру буду верно служить и бороться с большевизмом, не жалея своей жизни, до последней капли крови", скрепненько так, по антифашистки, а сам комплекс-музей посвящен 15 казачьему кавалерийскому корпусу СС, туда уже 16 лет водят школьников на экскурсии, воспитывают преемственность, так сказать. А вы еще им хоть в чем-то верите? Здесь необходимо остановиться на еще одном важном моменте. Вторая мировая война выиграна не интриганом-правителем кровавым диктатором "генералиссимусом" Бобой Джугашвили и кровавым мясником маршалом Жорой Жуковым, а героизмом простого солдата, представителя многочисленных народов и народностей, удерживаемых в СССР. Что же касается русских, то войска НКВД, заградотряды, особые отделы, вертухаи на зонах комплектовались в основном как раз из них, хотя не спорю, тысячи русских воевали и на полях сражений, хотя Победу над нацизмом Россия при Путине пробует всецело присвоить себе. Все факты указывают на то, что СССР взрастил нацизм в Германии, холил его и лелеял, обучал и одевал, заправлял и поставлял, после Второй мировой войны бережно и трепетно усыновил, скрыл два года участия на стороне нацистской Германии термином Великая Отечественная война, но почему-то историки приписывают "лавры агрессора" исключительно Гитлеру и Германии. Что не так с официальной историей? Почему состоялся Нюренбергский трибунал над нацизмом, но до сих пор не проведен Нюренберг-2 или пусть условно "Лемберг" над социализмом и военным коммунизмом? Ведь именно по этой причине сейчас поднимает голову рашизм - уродливейшие дитя, впитавшее все самое худшее из этих двух человеконенавистнических режимов. Почему в школах наши дети и внуки до сих пор учат про то, как Германия вместе со своими союзниками в первую очередь Италией, Венгрией, Румынией и Японией кое как Словакией, Болгарией и другими примкнувший странами, участвовала в самой кровопролитной войне в новейшей истории мира войне которая унесла, по разным данным, от 30 до 80 млн человеческих жизней? А где государство-брат, и даже мать нацистов со столицей в Москве, почти с таким же красным флагом и с порядками еще маниакально-кровавее и во много раз циничнее? А ведь замученные, запытанные, изнасилованные и убитые дети украинских городов и сел, в первую очередь Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки, Изюма, Херсона и сколько мы еще узнаем после нашей Победы над российскими неофашистами будет новых ангелов, молча, не мигая, спрашивают об этом? Рашисты в своих зверствах "переплюнули" зверства немецких нацистов, причем как в 40-е и дальше, так и во время войны с Украиной.

Состоялся бы в 90-е годы такой трибунал, возможно и очень вероятно, их жизни, как и жизни их матерей не были бы оборваны рашисткими убийцами - "освободителями", очередной геноцид украинской нации не состоялся бы. А ведь есть же у украинцев народная песня "А москаль північний - то наш ворог вічний", кому, как не нам знать их истинное лицо палача и насильника. А расстояние от тюрьмы на Лонцкого во Львове до Бучи - 81 год, по меркам истории просто мгновение. Очень советую посмотреть всем фильм "The Soviet Story", переведенный на десятки языков, он в свободном доступе.

Кстати, не стоит забывать, еще один факт невоенного сотрудничества, что ведомство НКВД учило ГЕСТАПО строительству концентрационных лагерей, получивших распространение во время подавления маршалом Тухачевским восстания Поволжских крестьян. Он ведь даже для "побочки" красного террора - детей, строил концлагеря и травил крестьян газом, внимание, своих крестьян, своих граждан!!! Просто замечательный антифашист". НКВД научило ведомство Мюллера строительству даже газовых камер, превратил концлагерь в конвейер смерти. Кстати, после "Победы" над нацистской Германии, все оборудование немецких Дахау, Бухенвальда, Освенцима, Заксенхаузена и т.д. было бережно демонтировано освободителями - "антифашистами", тщательно описано и.... перевезено для дальнейшего использования в системе ГУЛАГа НКВД. Лучше и не проиллюстрируешь, просто самые настоящие "антифашисты". Так они его и "усыновили".

Продолжение следует >>>