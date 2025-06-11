Часть 3. Вторая часть здесь.

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Экзистенциальная ненависть на генетическом уровне, которую питают русские к украинцам, обуславливается тем, что русские — в главной и бОльшей своей массе, являются потомками племен андрофагов ( по Геродоту) — людоедов, из которых произошёл нынешний "русский народ". Не стоит не учитывать еще того фактора, что эта "нация" не имеет ни своего языка, ни названия, и даже официально отбрасывает свою историю, примазываясь много веков к украинской. Поэтому стремление уничтожить украинский народ как нацию (а оставшихся ассимилировать), великодержавный шовинизм и массовая вранье — неотъемлемая часть существования российского общества на протяжении столетий. Сектантская преданность режимам, рабское низкопоклонство, отрицание здравого смысла, безпросветная ложь — всегда были отличительной чертой этого образования.

Одним из оправданий войны России против Украины, для заявленной Путиным украинской "денацификации" — то есть полного истребления нации, является страшилка об "украинских неонацистах", которых мало кто видел, но, исходя из пропагандистской картинки для российского населения как минимум подавляющая часть украинцев и есть "нацистами", хотя именно кремлевские мировоззрение и политика являются шовинистическим фашизмом. Вспомните, выше, я писал, что московиты (наиболее правильное название "русских") очень любят рассматривать события в каком-то временном интервале, когда им это выгодно, как в случае с "Великой отечественной" (ВОВ). Любимый интервал - единственная большая война, которую им при поддержке мирового сообщества, получилось выиграть за счет десятков миллионов жертв среди народов СССР. ВОВ - это лишь эпизод Второй мировой войны, которую они же, напомню, и начали с "союзником" Гитлером, над которым и была одержана победа, но отсекли этот нелицеприятный период термином "Великая отечественная". И вот бывший соучастник, уже "победитель" над фашизмом. И без остальных народов, по словам президента-недомерка, или кто там сегодня вместо него, победу Россия (он уже и не помнит, что страна называлась СССР) одержала бы единолично. А ничего, что отдельные направления поставок по ленд-лизу перекрывали 90% потребностей? А ничего, что каждый пятый Герой СССР - украинец, то есть в современной кремлевской риторике "бандеровец - неофашист-предатель". И почему-то никто в упор не видит 53 постоянно действующих фашистских организации России, ни глорификации нацизма в Кремле и по всей стране вопросов не вызывает. А вот тут стоит остановиться отдельно.

Отдельно о символах. Когда власовская тряпка - флаг пособника нацизма становится флагом государства, когда символ наград в нацистских подразделениях - георгиевская ленточка - является символом Победы над этим же нацизмом, для Кремля это - нормально, в головах не вызывает никакого диссонанса и у безмолвного плебса. Объясняются эти факты в Москве тем, что на России данные символы существовали и раньше. И что? Вы ж как бы меряете все во Вселенной исключительно в событиях 1941-1945 года.

При этом украинский красно-черный флаг согласно их законодательству является экстремистским, так как принадлежал УПА. Сразу же после этого клеится ярлык "фашиста" и заклеймляется весь соседский народ. Затем идут ничем не подкреплённые обвинения Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов в "пособничестве" нацистам. И это при том, что лидера ОУН Степана Бандеру нацисты арестовали на восьмой день вторжения за провозглашение восстановления независимости Украинского государства – 30 июня 1941 года. Затем кинули его в концлагерь Заксенхаузен, где продержали до ноября 1944 года, где были убиты два его родных брата, и где он так и не согласился на сотрудничество. Другие представители управления Организации украинских националистов в количестве 621 человек были расстреляны нацистами в Киеве в Бабьем Яру, вместе с обычными украинцами-киевлянами, циганами, евреями, коммунистами и военнопленными. До нацистов с начала 30-х годов ХХ столетия массовые расстрелы в Бабьем Яру проводило именно НКВД. Простите, а в чем собственно, разница? Но в головах московитов почему-то именно ОУН и УПА – и они даже разницы не понимают между этими организациями и аббревиатурами - это именно они "пособники нацистов". Эти организации трибунал в Нюрнберге признал народно-обводнительными движениями, а не пособниками нацизма, как и не удалось советским прокурорам выдать преступления Советского Союза за немецкие, из-за чего в СССР вышли только семь томов Нюрнбергского процесса, а не все 42. Но вернемся к флагу. Зачем запрещать у себя наш второй национальный флаг? Тем более флаг "кровь за землю", который реально получается при обагрении кровью нашего солнечно-небесного флага державы, является флагом князя Руси Володимира, памятник которому открыли при Путине в Москве в 2016 году, снова сделав попытку примазаться к нашей истории. Так откуда же претензии к флагу князя? При российской империи ленты цвета этого флага находились на имперском гербе г. Киева, а в июле 1834 года был открыт Киевский Имперский университет святого Владимира в цветах этого флага, главный корпус которого имеет данную цветовую гамму по сей день. А как же украинские национальные вышиванки, большая часть которых вышита красными и черными нитями, а как же песня, вышедшая в 1964 году "Два кольори", которая практически стала народной, они все тоже "нацистские", и за это нас надо убивать, развязав геноцид в ХХІ веке и начав Третью мировую?

Можно напомнить как отряды красных партизан и советских военных отбирали последнее продовольствие у измученных войной сельских жителей, и что в кобринско-пинском бассейне, где бок о бок живут вместе столетиями украинцы и белорусы Полесья, красные отряды не стесняясь подражали нацистским карателям Хатыни, повторяли убийства и сожжения местных людей десятками сел и вёсок. Только об этом ни в Кремле, ни в Минске, предпочитают не вспоминать. Правда же не удобна. Следствием всех факторов для войны с захватчиками как немецкими, так и советскими, и стало создание УПА и ее героическая борьба с 1941 по 1953 год, хотя отдельные бои продолжались и в 1955, и в 1960 годах. И ни один российский историк, ни один кремлевский политик или пропагандист, не сможет дать ответ, что же надо было сделать советским органам власти, чтобы население, которое в 1939 году встречало Красную Армию как своих освободителей от польского гнета, за два года, массово уходили в леса, и зная, что они никогда уже не вернутся к мирной жизни, и отдав себя делу борьбы с кремлевскими захватчиками-угнетателями, приняли под час мученическую смерть, сражаясь с отрядами НКВД-МГБ-МВД-КГБ почти два десятка лет. Кстати, свои "бандеровцы" были и в Беларуси, и это не красные партизаны. А что же наши потомки каннибалов? А все то же самое - террор против мирного населения, пытки, изнасилования, издевательства, убийства. К арсеналу мер добавилась еще и депортация в товарных вагонах, с малой надеждой выжить. А в случае с крымскими татарами, кроме тотальной депортации, еще и авиарасстрел на баржах в Азовском море.

Сейчас мы видим, что Советский Союз, как государство, был идеалом именно для вот этого населения, который является государствообразующими в РФ "титульной нацией", который, я ещё раз замечу, походит от племен андрофагов и который обращает вокруг себя все завоеванные народы, а кого не может принудить к обращению и парадигме жизни " в рамках" государственной машины, морит голодом, убивает в концлагерях и психиатрических больницах, а если и это не помогает, уничтожает всеми доступными видами вооружений. Особо прошу заметить - не верхушка придумала модель, а именно плебс и до сих пор считает такое государство своим идеалом и стремится вернуть. Так же как и во временах их средневековых царей упивающихся изощреннейшими пытками и казнями своих подданных ради забавы, проводимых на центральных площадях, под радостные, возбужденные возгласы и горящие глаза толпы, - столетиями, почитайте очерки, записки и журналы иностранных путешественников, дипломатов о кровавых "забавах" государей в Московском княжестве, бессонная ночь гарантирована даже невпечатлительным. За такие публичные казни военные-каратели всегда были щедро одарены руководством, даже в большей степени, чем за боевые заслуги, личное холуйство на самодержца всегда в этой стране было в почете, так было при царях московских, так и при СССР тенденция награждения тайной полиции, привилегии, намного превосходили боевые заслуги. На этом, наверное, истории хватит, и так, возможно, перегрузил новым взглядом на старые известные факты, возможно заигравшими новыми гранями в сознании. Теперь, когда все стало кристально ясно и понятно исторически, включая ложь мерзкой страны-изгоя, 83% населения которой поддерживает войну против Украины, выглядит так же омерзительно, и ничего, кроме чувств презрения и отвращения вызвать не может, ибо андрофаги и их "правое дело" не меняются столетиями, они живут через гены веками в постоянном вранье, не удивительно, что в их головах освобождение авиабомбами, спасение убийством, приобщение к "русскому миру" извращенными пытками, изнасилованиями, медицинскими опытами с маниакальными наклонностями психически нездорового человека, не вызывают когнитивного диссонанса "нормального" русского человека. Население в этой стране не в состоянии дать адекватную оценку окружающей действительности, причём никогда. Ок, с мерзким до блювотного рефлекса, государством вокруг Москвы все понятно, с его сутью тоже, с народом - рашистами, убийцами, насильниками тоже. Они всегда будут всей страной пытать, убивать, воровать и лгать. Вы еще не получили ответ на риторический вопрос, воспетый кремлевским агитпропом в песне: "Хотят ли русские войны?

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