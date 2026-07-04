Падение рейтинга Путина достигло максимального ускорения с начала войны на фоне бензинового кризиса

Уровень доверия россиян к диктатору Владимиру Путину за неделю упал на 3,4 процентных пункта, а уровень одобрения его деятельности – на 3,5. С такой скоростью рейтинг доверия к главе РФ не падал с начала войны против Украины, а рейтинг одобрения – с 2024 года, отмечают медиа. Все это происходит на фоне топливного кризиса в России, вызванного ударами Сил обороны Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О доверии к Путину заявили 73,3% опрошенных россиян, о недоверии к нему – 22,1%. Неделей ранее эти показатели составляли 76,7% и 18,8% соответственно.

Это самое быстрое падение рейтинга доверия к Путину как минимум с начала войны, свидетельствуют данные соцслужбы. За 2026 год самым быстрым до этого было падение в начале апреля, когда уровень доверия к главе государства за неделю сократился на 1,8 п.п., отмечает "Агентство. Новости".

Одобряют деятельность диктатора 66,9% опрошенных, не одобряют – 21,3%. Неделей ранее эти показатели составляли 70,4% и 19,7% соответственно. Уровень одобрения в последний раз падал так быстро в августе 2024 года, когда президент за неделю потерял 3,5 п.п.

Ухудшение оценки работы Путина зафиксировал и фонд "Общественное мнение", который работает с Кремлем. Число респондентов, недовольных действиями властей (25%), выросло до показателя июня 2023 года, а до уровня мая 2023 года – число респондентов, чьи знакомые и родственники допускали критику в адрес властей (37%).

"Снижение рейтингов происходит на фоне разрастающегося топливного кризиса, вызванного ударами ВСУ. Воздушные атаки также привели к изоляции Крыма, что сорвало туристический сезон в этом году и привело к самому серьезному по сравнению с другими регионами дефициту топлива", – сказано в сообщении.

Отмечается, что оба упомянутых опроса были проведены до 28 июня. Именно в этот день Путин сначала собрал совещание по ситуации в топливной сфере, где признал дефицит бензина, а потом дал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину, где описал, что собирается делать Россия для решения этой проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля Владимир Путин оказался в ситуации, которая может привести к потере власти уже в течение ближайших трех лет. Сочетание военных неудач, внутреннего недовольства и борьбы элит создает для России критические риски.

Однако одним из ключевых факторов давления на Кремль стали регулярные украинские удары беспилотниками по оккупированному Крыму, отметил Мелик Кайлан в своей колонке для Forbes.

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