От 100 тысяч за человека или на фронт: российские власти выдвинули работодателям жесткое условие

Российские власти выдвинули работодателям жесткое требование и обязывают предприятия обеспечивать набор контрактников для войны против Украины или выплачивать за каждого непредставленного кандидата не менее 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют документы из Бурятии, которые оказались в распоряжении журналистов.

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По имеющейся информации, подобная схема действует не только в одном районе, а фактически по всей территории страны-агрессора. Подробности сообщает независимый российский информационный канал "Дождь".

В Бурятии резко увеличили план набора контрактников

Как свидетельствуют документы под названием "План отбора кандидатов на военную службу по контракту на 2026 год", которые оказались в распоряжении журналистов, в 2026 году предприятия Муйского района Бурятии должны отправить на фронт 61 человека.

"Документ предоставил источник, близкий к администрации республики. По его словам, Муйский район – это просто пример, такая же схема действует по всей России", – говорится в сообщении.

Так, каждому предприятию устанавливают определенное количество людей, которых нужно отправить в армию. В документах указывают общую численность работников, количество мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также конкретное количество лиц, которые должны заключить контракт с российской армией.

По сравнению с прошлым годом требования существенно ужесточились. Например, если в 2025 году предприятия Муйского района должны были обеспечить 37 контрактников, то сейчас план вырос почти вдвое – до 61 человека. При этом прошлогоднее задание выполнить полностью не удалось, ведь контракт подписали лишь 13 человек.

Как сообщил источник издания, сначала целевые показатели доводятся до районов республиканским штабом, после чего местные власти распределяют их между предприятиями. При этом выполнить такие требования становится все сложнее из-за нехватки желающих.

Ситуацию осложняет и то, что потенциальных контрактников нередко переманивают другие регионы, где предлагают более высокие единовременные выплаты за подписание контракта. Из-за этого срыв плана становится серьёзной проблемой для руководителей районов.

К набору контрактников привлекли больницы и бюджетные учреждения

По информации источников "Дождя", недовольство среди местных жителей только растет. Люди открыто призывают руководство района и республики самим отправляться на войну, ведь последствия боевых действий уже затронули почти каждую семью.

В то же время выполнять планы по набору контрактников обязывают не только частный бизнес, но и бюджетные учреждения. В частности, районные больницы должны направить в армию двух медицинских работников, хотя официально Бурятия уже сейчас испытывает острый дефицит кадров, поскольку в регионе не хватает более тысячи медиков.

"Региональные власти в Бурятии предлагают предприятиям подписать договор о поиске кандидата для прохождения военной службы в ходе "СВО". Стоимость одного контрактника – 100 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.

Напомним, в российской Госдуме обсуждают введение новой волны мобилизации, к которой могут призвать сразу после проведения выборов. На этот раз инициатива исходит от самих российских законодателей, поскольку работу над законами по борьбе с уклонистами завершили еще весной.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность объявления масштабной мобилизации, надеясь вернуть себе инициативу на фронте в Украине. В то же время аналитики отмечают, что такой шаг несет для Кремля серьезные риски, ведь попытка массово призвать россиян может спровоцировать рост социальной напряженности и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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