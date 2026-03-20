Ориентация на Азию: из-за санкций и западной изоляции россияне массово начали учить китайский и корейский языки

Российская Федерация переориентируется на Азию на фоне ухудшения ее отношений с Западом. Китайский и корейский языки являются самыми популярными для изучения, а российские студенты, желающие учиться за рубежом, преимущественно выбирают азиатские страны.

На это обратили внимание в Службе внешней разведки Украины. В ведомстве отметили, что для РФ такая ситуация является не столько результатом сознательного стратегического выбора, сколько следствием международной изоляции после начала полномасштабной войны против Украины.

Какие тенденции наблюдаются в России

Если еще 10 лет назад изучение китайского, японского или корейского языков среди россиян считалось единичным увлечением, то сегодня это направление становится массовым. Сейчас самый популярный язык для изучения – китайский, а второй по спросу – корейский.

Изменение образовательных приоритетов хорошо заметно и в статистике студенческих программ. По информации высшей школы экономики, весной 2026 года почти 60% заявок на обучение за рубежом российские студенты подали в университеты азиатских стран. Учиться россияне хотят в Китае, Японии, Индонезии, Вьетнаме и даже в Южной Корее.

Наибольший прирост интереса российской молодежи – у китайских вузов. Если в 2020-м было всего пять заявок на второй диплом в КНР, то весной 2026-го это количество значительно увеличилось (134 в материковых вузах и еще 56 – в Гонконге).

В СВР указали на то, что ситуация была кардинально иной еще несколько лет назад. В 2023-м примерно две трети российских студентов выбирали европейские страны, прежде всего Германию, Испанию, Нидерланды и Италию. Но со временем, в частности из-за санкций, доступ россиян к европейским образовательным программам существенно усложнился. То, что на это повлияли последствия полномасштабной войны, открыто признают российские педагоги.

"Среди главных проблем называют трудности с открытием банковских счетов за рубежом, значительное подорожание авиаперелетов и сложности с медицинским страхованием. На этом фоне азиатские страны выглядят для российских студентов более доступными благодаря прямым авиарейсам, упрощенным визовым процедурам и развитию образовательных партнерств", – говорится в сообщении пресс-службы.

Параллельно в России растет интерес к азиатской культуре и продуктам. По данным сети гипермаркетов "О'КЕЙ", в третьем квартале 2025 года спрос на азиатские продукты поднялся на 36%, а в четвертом – еще на 89% по сравнению с предыдущим периодом.

"Из-за санкций, ограничений на передвижение и финансовых барьеров для россиян фактически закрывается большинство цивилизованных западных образовательных и экономических возможностей. В этих условиях Кремль пытается продвигать "поворот на Восток", однако для значительной части российского общества это скорее вынужденная адаптация к потере доступа к Европе и глобальному Западу", – сделали вывод украинские разведчики.

