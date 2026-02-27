Китай призвал своих граждан в России 'быть осторожными' из-за нового закона о призыве: в ISW объяснили, что стоит за заявлением

Китай призвал своих граждан в РФ "принять во внимание" новый закон, который обязывает мужчин до 65 лет, постоянно проживающих на территории страны-агрессора, отслужить не менее года в вооруженных силах. В консульстве КНР подчеркнули учесть эти требования, что может свидетельствовать об обеспокоенности Пекина возможными принудительными мерами со стороны Москвы.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Такое заявление указывает на риск расширения механизмов мобилизации, которые потенциально способны затронуть и иностранцев, проживающих на территории РФ.

Новые требования Кремля к мигрантам вызвали беспокойство КНР

Отмечается, что гонконгское издание South China Morning Post обратило внимание на принятый в ноябре 2025 года российский закон, который обязывает иностранцев и лиц без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет, годных к службе, отслужить не менее одного года в ВС РФ. Для этого они должны подать заявление на получение российского гражданства или вида на жительство.

В то же время норма не распространяется на граждан Беларуси, мужчин, которые уже отслужили в российской армии, а также тех, кто может подтвердить непригодность к службе соответствующими справками из военкоматов.

"Сообщается, что консульство КНР непосредственно не предупреждало граждан КНР об опасности службы в российских вооруженных силах, но призвало граждан КНР в России "принимать благоразумные решения" для "обеспечения законного статуса проживания в России", – говорится в материале.

Аналитики подчеркнули, что предупреждение китайского консульства может свидетельствовать об обеспокоенности Пекина тем, что новые нормы российского законодательства способны быть использованы для принудительного привлечения граждан КНР, проживающих в РФ, к военной службе.

Предположительно Кремль ищет резервы среди мигрантов

В материале отмечается, что ранее российские силовики уже проводили рейды против мигрантов с просроченными документами или без них и заставляли их под угрозой уголовной ответственности или депортации подписывать контракты с вооруженными силами. Требование прохождения службы как условие для получения вида на жительство или гражданства фактически означает усиление мобилизационных механизмов Москвы.

Аналитики также фиксируют признаки того, что Кремль готовится к поэтапному привлечению резервистов, пытаясь компенсировать нехватку личного состава на фоне снижения темпов набора.

"Заявление консульства КНР может быть подтверждающим показателем того, что Россия готова проводить принудительные наборы резервистов и другие механизмы формирования силы принуждения, которые могут повлиять на ее граждан, проживающих в России", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва увеличивает усилия по вербовке в ряды ВС РФ студентов российских учебных заведений. Такую практику зафиксировали в 70 вузах, колледжах и техникумах в более чем двадцати российских регионах и в оккупированном украинском Крыму.

