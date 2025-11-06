'Опять бабахнуло, дымит': на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел взрыв, говорят о 'падении обломков'. Видео

6 ноября на Стерлитамакском нефтехимическом заводе (СНХЗ) в российской Республике Башкортостан снова прогремел взрыв. Этот объект уже был целью дроновой атаки в ночь на 4 ноября.

Видео дня

Некоторые российские паблики заявляют, что к СНХЗ снова прилетели добрые БПЛА. Завод якобы поразили "обломки".

Задымление над заводом в четверг показал на видео местный житель. "Опять бабахнуло! СНХЗ дымит. Только что, вот минуту назад!" – рассказал автор об увиденном.

По некоторым данным, взрыв затронул цех Н1. Независимого подтверждения этой информации нет, местные власти ситуацию пока что не комментировали.

АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" – предприятие в городе Стерлитамак, специализирующееся на производстве каучуков, ионола, авиационного бензина. Предприятие входит в химический холдинг "Росхим".

Что предшествовало

4 ноября взрывы жители Стерлитамака усоышали около 7:00 часов утра по местному времени. Позже губернатор Башкортостана подтвердил обстрел (по его версии, ПВО РФ уничтожила два беспилотника, обломки упали на предприятие).

Спутники NASA зафиксировали пожар на территории нефтехимического завода. Вскоре удар по СНХЗ подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Как писал OBOZ.UA:

– Ночью 6 ноября в Костромской области РФ произошла серия взрывов. Целью атаки стала третья по установленной мощности тепловая электростанция России – Костромская ГРЭС в городе Волгореченск.

– Помимо этого, в Волгограде под атакой оказался очередной нефтеперерабатывающий завод агрессора, который принадлежит компании "Лукойл".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!