'Опасная тенденция': в России обеспокоились из-за активных переговоров об отправке европейского контингента в Украину

В Кремле считают "опасной" возможную дислокацию в Украине западных войск-миротворцев. На фоне активных обсуждений этой гарантии безопасности, в Москве все чаще высказывают свое возмущение.

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Потенциальную миротворческую миссию 17 марта для росСМИ прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина повторил о "неприемлемости" этого сценария: мол, из этого "не получится ничего хорошего".

"Абсолютно опасная тенденция. То есть европейцы о чем говорят? О размещении НАТОвских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего", – выдал кремлевский чиновник.

Напомним, что 13 марта представитель МИД России Мария Захарова пригрозила "вовлечением стран в прямой вооруженный конфликт", если европейцы отправят в Украину миротворцев.

А 16 марта замглавы дипведомства противника Александр Грушко сказал, что договор может предполагать наличие в Украине "гражданской миссии невооруженных наблюдателей".

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "четком понимании перечня стран", потенциально готовых отправить воинов на нашу территорию.

– В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов взять на себя бессрочное обязательство по развертыванию военного контингента на "столько, сколько потребуется".

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