Огонь подошел к трассе, горят тысячи деревьев: в России вспыхнул мощный лесной пожар, очевидцы говорят об 'апокалипсисе'. Фото и видео

В Амурской области (Россия) вспыхнул мощный лесной пожар, огонь достиг трассы Благовещенск – Вольный. Вдоль дороги можно наблюдать пламя, которое создало опасные условия для автомобилистов.

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Об этом сообщают российские СМИ. В районе села Москвитино сложилась критическая ситуация, где водители вынуждены проезжать сквозь густой дым и открытый огонь, очевидцы говорят, что здесь царит настоящий "апокалипсис".

Известно, что пожар начался утром 12 мая. По информации от МЧС, в течение последних суток пожарные бригады осуществили более 40 выездов для ликвидации возгораний. Общая площадь лесных пожаров в регионе превысила 3 тысячи гектаров.

Для борьбы с огнем было привлечено более 400 спасателей, 75 единиц техники и 5 единиц авиации. В Сковородинском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, на остальной территории области действует особый противопожарный режим.

Сегодня утром, 13 мая, в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили о ликвидации данного возгорания и показали ситуацию в этом районе с вертолета.

С начала пожароопасного периода в Приамурье зафиксировано 153 лесных пожара на общей площади 48,3 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом, за аналогичный период было зарегистрировано 193 пожара на площади почти 207,7 тысячи гектаров.

Напомним, в июле 2024 года, в российском Краснодарском крае разгорелся огромный лесной пожар, который начался в районе Сухой Щели на берегу Черного моря. Площадь возгорания составляла минимум 28 га.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая в городе Набережные Челны (республика Татарстан, РФ) произошел масштабный пожар на заводе "Камаз". Огромный столб черного дыма был виден из разных районов города, очевидцы предполагают, что возгорание возникло в районе одного из цехов.

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