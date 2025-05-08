В российском Татарстане горит завод 'Камаз', производящий грузовики для армии РФ. Фото и видео

Утром 8 мая в городе Набережные Челны (республика Татарстан, РФ) произошел масштабный пожар на заводе "Камаз". Огромный столб черного дыма виден с разных районов города.

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На данный момент причины и обстоятельства пожара неизвестны. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Местные жители подтверждают, что пожар произошел на территории научно-технического центра "Камаз". По состоянию на 10:00 местные власти и представители предприятия не предоставили никаких комментариев по этому поводу. Однако очевидцы предполагают, что возгорание возникло в одном из цехов.

Стоит отметить, что накануне на территории республики Татарстан была объявлена воздушная тревога в связи с атакой БПЛА. Однако пока остается неизвестно, связан ли пожар на территории завода с атакой дронов.

Завод "Камаз" занимается производством транспортных средств для российской оккупационной армии. Еще в 2014 году в Набережных Челнах построили сборочный цех специально для военных нужд.

Напомним, дроны Службы безопасности Украины в ночь на 7 мая поразили два ключевых оборонных завода России. Под удар БПЛА попали завод "Базальт" в Московской области, производящий оружие и боеприпасы для армии РФ, и "Сплав" в Туле – единственное предприятие страны-агрессора, разрабатывающее РСЗО и патроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ заявили, что Украина якобы вечером и ночью 7 мая запустила по России 447 дальнобойных БПЛА и ракет, что якобы стало "самой массированной атакой" на страну-агрессора. В более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки дронов был отключен мобильный интернет.

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