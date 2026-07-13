Очереди на АЗС в России уже видны из космоса: места продают по 7–10 тысяч. Фото и видео

В ряде регионов страны-агрессора России из-за дефицита топлива жители начинают продавать места в очередях на заправках. Кроме того, масштабное скопление автомобилей в Забайкалье зафиксировали даже спутники.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свидетельства жителей страны-агрессора. В разных регионах России на заправках вспыхивают конфликты.

Например, в Новосибирске полиция задержала как минимум восьмерых человек. Ссора произошла из-за того, что автомобиль, который очевидцы связывали с городской администрацией, заправили вне очереди. По словам очевидцев, они ждали топливо несколько часов, а машина с тонированными стеклами объехала очередь и подъехала к заправочной колонке.

"Водитель вышел и начал заправляться, не обращая внимания на крики. Его никто не бил. Люди окружили автомобиль и требовали, чтобы водитель встал в конец очереди. Просили слить бензин, который был заправлен без очереди", — рассказал россиянин.

Работники АЗС вызвали полицию, которая задержала наиболее активных участников протеста, а не водителя автомобиля. Позже всех задержанных отпустили без составления протоколов.

В Иркутской области возле поселка Усть-Ординский водитель Audi Q7 пытался проехать к топливной колонке без очереди, угрожал женщине, которая снимала его на телефон, а после вмешательства полиции покинул место происшествия.

Впоследствии он вернулся вместе с приятелем. На следующий день мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовные дела за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и публичное оскорбление представителя власти.

"Какой-то апокалипсис. Все борются за выживание, скоро начнут убивать за литр бензина", — рассказал один из жителей Иркутской области.

По словам местных жителей, самая сложная ситуация сложилась в Забайкалье. Режим повышенной готовности из-за нехватки бензина действует уже более двух недель. На одной АЗС разрешают отпускать не более 15 литров топлива в сутки на один автомобиль.

Местные жители рассказывают, что люди проводят в очередях по 12 часов и больше, а топливо нередко заканчивается буквально за несколько автомобилей до конца очереди. По словам жительницы Читы Ирины, её 76-летний отец простоял в очереди за бензином 76 часов почти без сна.

"Очередь длиной в четыре километра у нас считается небольшой. Люди стоят круглосуточно — не одно сутки, а дольше", — рассказала Ирина.

Она также утверждает, что на автозаправочных станциях уже дежурят полицейские и бригады скорой помощи, ведь люди теряют сознание из-за жары и обезвоживания. По ее словам, на АЗС в Верх-Чите пожилая женщина перенесла инсульт. Кроме того, отмечает женщина, места в очередях начали продавать.

"Место в очереди продают за 7–10 тысяч. Самое дорогое место — в самом начале очереди. Просто встать в середину — пять тысяч", — сказала Ирина.

Также в Краснокаменске правоохранители задержали 21-летнего мужчину, который купил через интернет форму сотрудника МВД и заправился без очереди. На него составили административный протокол за незаконное ношение форменной одежды.

Жители также сообщают, что в конце июня отдельные сети АЗС перестали продавать бензин организациям, а в начале июля — и частным покупателям. На части других автозаправок осталось только дизельное топливо.

В начале июля в соцсетях распространились кадры из поселка Атамановка, где возле АЗС образовалась очередь из сотен автомобилей. По информации BBC Verify, её также зафиксировал спутник Airbus на снимке, сделанном 3 июля.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в регионе могут ввести продажу топлива по QR-кодам.

"Исключить хаос, обеспечить регулярность и предоставить всем равные права", — так он объяснил возможную цель внедрения QR-кодов.

Осипов также сообщил, что в регион направили 19 тысяч тонн топлива, которых, по его подсчётам, хватит примерно на 20 дней, хотя доставка может занять до 50 дней.

Напомним,дефицит бензина уже фиксируется как минимум в 78 из 83 регионов России, а также на временно оккупированных территориях Украины, тогда как за год топливо в РФ подорожало почти на 20%. Эксперты связывают нехватку топлива с украинскими ударами по НПЗ и топливной логистике и предупреждают, что дальнейшее усугубление дефицита может ударить не только по гражданским потребителям, но и по обеспечению российских войск.

Также OBOZ.UA сообщал, что вице-премьер России Александр Новак впервые публично признал наличие дефицита бензина в стране, связав его с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, из-за этого на отдельных автозаправочных станциях возникают очереди, а работа некоторых АЗС остается нестабильной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!