Новая попытка скрыть правду: в России заблокировали сайт с фамилиями тысяч погибших оккупантов

Российский"Роскомнадзор" заблокировал сайт проекта "Хочу вернуть" на территории государства-террористки. Это очередная попытка Кремля скрыть от собственного общества реальные масштабы потерь российской армии в Украине.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Теперь же, для возобновления работы нужно использовать VPN.

Что известно

Проект размещает информацию о раненых и погибших военных ВС РФ, с именами и фамилиями, номерами жетонов и воинских частей, диагнозами и датами ранений или смерти.

Там уже доступна информация о более 156 000 погибших и 96 000 раненых российских военнослужащих. Данные постоянно обновляются, каждую неделю база пополняется новыми подтвержденными записями.

Проект начал работу в январе 2026 года, а уже через месяц россияне начали блокировать его работу на своей территории, говорят в пресс-службе Координационного штаба. Статистика сайта доказывает, что даже несмотря на блокировку на территории России, сотни пользователей из страны-агрессора ежедневно просматривают базу потерь, пытаясь получить информацию о реальной судьбе российских военных.

"Власти РФ боятся показывать собственному обществу реальные последствия войны против Украины. И каждый, кто посещает сайт "Хочу вернуть" осознает истинную цену начатого путиным полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Роскомнадзор", вероятно, тестирует российский суверенный интернет в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Кремль уже прекращает там работу таких сервисов, как Telegram, чтобы контролировать информационное пространство в случае будущей нестабильности в этих регионах.

Ранее сообщалось, что в декабре в России проведут учения по отключению регионов от мирового интернета. Целью же этого заявленопроверку готовности российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия.

Напомним, что в РФ 29 ноября наблюдались массовые сбои в работе приложений операторов связи, банков, служб доставки и сайтов недвижимости. Сбои зафиксированы в сервисах МТС и МТС Банк, "Магнит", "Вкусно и точка", "Яндекс Еда", "Бургер Кинг", "Додо Пицца", "Маркет Деливери", Flowwow, "Купер", "Циан".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!