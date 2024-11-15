В России проведут учения по отключению глобального интернета: назван срок

В декабре в России проведут учения по отключению регионов от мирового интернета. Целью же этого заявлена проверка готовности российской инфраструктуры обеспечивать доступность всех сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия.

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В то же время, утверждают росСМИ, российские власти уже имеют контроль над интернет-провайдерами и могут ввести соответствующие меры для ограничения доступа к международным ресурсам. Впрочем, утверждают там, доступ к интернету для пользователей во время учений ограничен не будет.

"В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети "Интернет" и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: технически выключение международного интернета можно осуществить не только посредством блокировки, но и путем настройки маршрутизации интернет-трафика через внутренние российские узлы. В результате, пользователи в российских регионах могут ограничиться доступом только к ресурсам, хостящимся на серверах внутри страны.

"Отключение РФ от интернета будет означать разрыв международных экономических, политических и культурных связей, по сути очередной "железный занавес". Это означает, что вы не сможете куда-то выезжать за границу – очевидно, что нет смысла отключать интернет, если можно будет выезжать за границу", – гвоорится в материале.

Напомним: по закону, принятому в России в 2019 году, учения по изоляции Рунета должны проходить не реже раза в год. В настоящее время известно как минимум о трех таких учениях – в 2019-м, 2021-м и 2023-м. При этом в начале 2024 года в России произошли сразу несколько масштабных сбоев в работе интернета, которые тоже связывали с учениями.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, чтобы побороть спровоцированный нападением на Украину и бедностью демографический кризис, в России официально запретили "пропаганду чайлдфри", то есть сознательного отказа от деторождения. Нарушителей будут ждать штрафы в размере до 5 млн рублей (около 2,1 млн грн).

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