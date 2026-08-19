"Нет, не было и быть не может": Путин попытался убедить россиян, что украинские удары не наносят России критического ущерба

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает уверять россиян, что критических последствий от украинских ударов по логистическим и инфраструктурным объектам РФ якобы "нет и не будет". В то же время он был вынужден признать, что эти атаки всё же наносят ущерб, а повреждённые склады и другие объекты требуют восстановления при участии государства.

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Об этом Путин заявил 19 августа во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его слова цитирует BBC.

Что сказал Путин

Российский лидер прокомментировал активизацию украинских атак на логистические и инфраструктурные объекты на территории России.

По его словам, "критических" последствий из-за украинских ударов якобы "нет, не было и быть не может".

В то же время Путин все же признал, что атаки наносят России ущерб.

"Но ущерб они нам, конечно, наносят. Мы это понимаем, видим и знаем", – сказал российский диктатор.

По словам агрессора, поврежденные в результате атак логистические и складские объекты нуждаются в восстановлении. Часть расходов, по его словам, якобы должна взять на себя государство.

Путин также поручил российскому правительству разработать программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов на "качественно новом" уровне.

В Wildberries заговорили о компенсации убытков

О масштабах проблемы свидетельствуют и заявления российского бизнеса. Ранее основательница крупнейшего маркетплейса в РФ Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания совместно с правительством России разработает механизм компенсаций для продавцов, товары которых были уничтожены или повреждены в результате ударов украинских беспилотников по складам и логистическим центрам.

По её словам, почти 20 объектов Wildberries стали целями украинских атак и получили повреждения различного масштаба.

К слову, атаки украинских дронов на склады российского Wildberries происходят чуть ли не ежедневно.

Напомним, в ночь на 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. В результате попаданий в регионе вспыхнули пожары на двух крупных логистических объектах. В частности, горел крупнейший склад российского маркетплейса Wildberries в Коледине, а также мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово".

В ночь на 18 августа украинские беспилотники также совершили налёт на Московскую область РФ. Целью дронов стал очередной склад Wildberries, объекты энергетики и НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ оценили убытки Wildberries и более 400 тысяч пострадавших российских продавцов в 600–800 млрд рублей, причем только уничтоженные товары могут иметь себестоимость до 300 млрд рублей. Для сравнения: 800 млрд рублей — это почти полтора годовых бюджета Татарстана на 2026 год, расходы которого утверждены на уровне 566 млрд рублей, и больше, чем годовые бюджеты ряда других российских регионов.

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