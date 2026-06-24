«Нефти по уши, а бензина нет»: в главном нефтяном регионе России ввели ограничения на продажу бензина

В главном нефтедобывающем регионе России – Ханты-Мансийском автономном округе – ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Ограничения вступили в силу в ночь на 23 июня, а местные жители сообщили о новых правилах на автозаправочных станциях.

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Об этом сообщило издание "Говорит НеМосква" со ссылкой на жителей региона. По их словам, на АЗС сети "Газпромнефть" ввели ограничения на отпуск топлива, а заправка теперь возможна только непосредственно в бак транспортного средства и по предоплате.

Возмущение жителей

Согласно новым правилам, на один автомобиль отпускают не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. Работница одной из заправок сообщила, что такие ограничения вступили в силу ночью 23 июня.

Один из жителей города Радужный в ХМАО эмоционально отреагировал на ситуацию. По его словам, регион является одним из центров нефтедобычи России, однако в то же время там возникли трудности с приобретением бензина.

Подобные меры ввели и в городе Стрежевой Томской области. Мэр города Валерий Дениченко пояснил, что ограничения призваны предотвратить массовый вывоз топлива в другие регионы в бочках и крупных емкостях.

Расширение ограничений

Об ограничениях на заправках "Газпромнефти" также сообщали водители из Тюмени, которую часто называют нефтегазовой столицей России. А уже утром 23 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону также придётся прибегнуть к аналогичным мерам.

По словам чиновника, причиной стали лимиты, ранее введенные в соседних областях. Он поручил областному министерству промышленности провести переговоры с владельцами сетей АЗС и выработать совместный подход к продаже топлива.

Накануне об ограничениях на отпуск бензина и дизельного топлива уже сообщили органы власти шести российских регионов – Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей. В целом различные формы ограничений на топливо, по имеющимся данным, уже действуют более чем в 50 регионах страны.

Последствия ударов

На фоне проблем с поставками топлива аналитики Energy Intelligence обратили внимание на резкое сокращение объемов нефтепереработки в России. По их оценкам, в начале июня этот показатель опустился ниже 4 млн баррелей в сутки, что стало самым низким уровнем за последние 21 год.

Кроме того, почти треть мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов временно не работала. Речь идет о примерно 2,14 млн баррелей в сутки.

Аналитики отметили, что удары украинских беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры нанесли отрасли масштабный ущерб. В своём отчёте они подчеркнули: "Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к самому серьёзному топливному кризису в своей истории".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как удары по российской нефтяной инфраструктуре повлияли на работу нефтеперерабатывающих заводов и поставки топлива в регионах РФ.

16 июня беспилотники СОУ совершили атаку на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялся черный столб дыма. После этого НПЗ остановил переработку нефти.

Утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. После ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма. А в пригороде российской столицы пошли "нефтяные дожди".

Уже на следующий день Москва в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые приближались с разных направлений.

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