В Подмосковье начались нефтяные дожди после нападения на Украину: россияне запаниковали. Фото и видео

После украинской атаки на нефтеперерабатывающий завод в Москве в пригороде российской столицы пошли "нефтяные дожди". После осадков на автомобилях, подоконниках и других поверхностях остались тёмные следы, похожие на грязь или нефтепродукты.

Видео дня

Об этом сообщают российские Telegram-каналы, которые публикуют видео, снятые очевидцами. По словам жителей города Железнодорожный, дождь оставил на различных поверхностях тёмный налёт.

Люди утверждают, что после осадков на подоконниках, автомобилях и других открытых поверхностях появились следы, напоминающие копоть или продукты переработки нефти.

Что предшествовало

Утром 18 июня Украина нанесла серию ударов беспилотниками по Москве. Под ударом оказался, в частности, Московский нефтеперерабатывающий завод, где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксировали попадание и масштабный пожар, охвативший как минимум несколько участков завода .

В СБУ сообщили, что удар по объекту нанесли бойцы Центра спецопераций "Альфа" совместно с другими подразделениями Сил обороны. В ведомстве отметили, что НПЗ расположен примерно в 15 километрах от Кремля, а над предприятием поднимались большие столбы густого черного дыма, которые были видны из разных районов Москвы.

Атака началась около 4:30 утра и проходила в несколько волн. Российские власти утверждают, что к 6:40 над Москвой и на подлетах к ней якобы было сбито более 40 беспилотников. Из-за воздушной тревоги Росавиация временно ввела план "Ковёр". Ограничения на приём и отправку рейсов действовали в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково.

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