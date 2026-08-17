Война России против Украины может завершиться прекращением огня, а не миром – экс-посол Нидерландов

Война России против Украины, скорее всего, завершится прекращением огня, а не полноценным мирным договором. В то же время будущее перемирие должно предусматривать надежный механизм контроля, чтобы оно не оказалось хрупким.

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Об этом в интервью "Укринформу" заявил Роберт Серри, который в 1992–1996 годах был первым послом Нидерландов в Украине. Он подчеркнул важность надежного контроля за будущим перемирием.

Серри отметил, что после всего, что произошло между Украиной и Россией, заключение полноценного мирного договора он считает маловероятным. По его словам, наиболее реалистичным результатом может стать устойчивое прекращение огня.

Исторические примеры

По словам Роберта Серри, крупные войны в истории нередко завершались именно прекращением огня, а не мирным соглашением. В качестве примеров он привел ситуацию между Северной и Южной Кореей, а также отношения между Индией и Пакистаном.

Особо дипломат отметил пример Индии и Пакистана, где после войны стороны заключили договор о ненападении. По его мнению, подобная договоренность могла бы иметь значение и для Украины, если страна стремится к членству в Европейском Союзе, а в будущем, возможно, и в НАТО.

Серри пояснил, что такие организации не могут принять государство, которое оставляет за собой намерение возобновить войну. Поэтому, по его словам, речь идет об обязательстве решать территориальные споры исключительно мирными способами.

Без повторения Минска

Отдельно Роберт Серри предостерег от повторения Минских соглашений. Он заявил, что будущее соглашение не должно стать новым "Минском", поскольку тогда от Украины требовали односторонних уступок и внесения изменений в Конституцию.

Дипломат подчеркнул, что будущий режим прекращения огня должен быть реально контролируемым. Он считает одним из главных уроков Минских соглашений то, что слабый механизм мониторинга делает любое перемирие хрупким.

"Поэтому будущий режим прекращения огня должен быть действительно надежным. После этого война остановится", – сказал Серри.

Сильная армия

В то же время бывший посол Нидерландов заявил, что не столь пессимистично оценивает риск новой войны России против Украины. По его мнению, ключевым условием для этого должна оставаться способность Украины защищаться.

Серри подчеркнул, что Украина и ее армия должны оставаться сильными. Именно это, по его словам, является тем, чего нельзя потерять.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент страны-агрессора России Путин заявил, что Россия должна как минимум установить полный контроль над Донбассом. По словам чиновников и аналитиков, если РФ не достигнет этой цели к осени 2027 года, вероятность переговоров возрастет, однако ключевые решения необходимо принять заранее.

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