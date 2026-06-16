Московский НПЗ приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов – Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Московского региона приостановил работу после атаки украинских беспилотников. Удар нанёс серьёзные повреждения ключевому оборудованию предприятия, обеспечивающему более половины его производственных мощностей.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

После удара разразился масштабный пожар

Во вторник, 16 июня, атака украинского беспилотника вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который является крупнейшим поставщиком топлива в Московскую область. Проверенные Reuters видеозаписи свидетельствуют о масштабном возгорании и густом черном дыме, поднимавшемся над территорией завода.

По словам двух источников в нефтяной отрасли, удар повредил установку первичной переработки нефти, на долю которой приходится около 53% общей мощности предприятия.

Собеседники агентства утверждают, что после атаки завод прекратил работу.

В то же время местные экстренные службы заявили, что пожар удалось быстро ликвидировать и он якобы не повлиял на деятельность предприятия. Эта информация противоречит данным источников Reuters.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил повреждение одного из объектов на территории завода, но подробностей не привёл.

Крупнейший поставщик топлива для Москвы

Московский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий российской топливной отрасли.

По имеющимся данным, в 2024 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти и произвел:

2,9 млн тонн бензина;

3,2 млн тонн дизельного топлива;

значительные объемы авиационного топлива.

Именно это предприятие обеспечивает значительную часть потребностей Москвы и Московской области в нефтепродуктах.

Зеленский подтвердил удар

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что удар по Московскому НПЗ был нанесен с расстояния около 500 километров.

По его словам, это демонстрирует возможности украинских дальнобойных средств поражения.

"Это справедливый ответ на российские удары и на затягивание войны, которая должна быть завершена", — – заявил Зеленский.

Украина усилила удары по российским НПЗ

Издание отмечает, что с начала 2026 года Украина почти вдвое увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Цель таких ударов, как – лишить Россию одного из главных источников финансирования войны против Украины.

По данным агентства, атаки уже привели к полной или частичной остановке работы ряда российских НПЗ и сокращению производства бензина, дизельного и авиационного топлива.

Из-за этого всё больше регионов России начинают испытывать проблемы с обеспечением топливом.

Россия начинает ограничивать продажу топлива

Одновременно с атакой на Московский НПЗ Россия столкнулась с новыми проблемами на топливном рынке после ударов по другим нефтеперерабатывающим предприятиям.

В частности, российская компания "Татнефть" объявила о введении ограничений на продажу топлива на своих автозаправочных станциях по всей стране.

По информации издания, это произошло после атаки на нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в Татарстане, который также был вынужден приостановить переработку нефти.

На некоторых АЗС уже действуют лимиты: не более 20 литров бензина на автомобиль и не более 40 литров дизельного топлива.

Кроме того, на отдельных заправках принимают только наличные.

Проблемы с топливом уже фиксируются в ряде регионов России и на оккупированных территориях Украины.

В частности, ограничения на продажу топлива введены в оккупированном Крыму, где власти пытаются сохранить имеющиеся запасы.

Сложная ситуация наблюдается также на временно оккупированной территории Донецкой области. В Донецке часть АЗС осталась без топлива, а на остальных водители вынуждены стоять в очередях по несколько часов.

Одна из местных жительниц рассказала изданию, что из-за дефицита бензина опасалась вообще не добраться до дома.

На фоне продолжающейся войны украинские удары по дальним целям все больше влияют не только на российский военно-промышленный комплекс, но и на энергетический сектор страны.

Аналитики отмечают, что поражение нефтеперерабатывающих заводов и логистической инфраструктуры постепенно создает дополнительное давление на внутренний рынок России и вынуждает власти прибегать к ограничениям на продажу топлива даже в удаленных от фронта регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса и военной логистики России. По состоянию на июнь 2026 года последствия этих атак фиксируются на расстоянии более 1500 километров от украинской границы, а их влияние сказывается на военно-экономических возможностях РФ. С начала кампании уже поражено 16 крупных российских нефтеперерабатывающих заводов и терминалов. По официальным данным, это привело к потере более 30% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

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