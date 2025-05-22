Петербургский юридический форум стал настоящей презентацией новых интеллектуальных высот, которые с боем взяла путинская, не побоюсь этого слова, элита. На форуме было сделано множество неожиданных оригинальных открытий. Давно известно, что у России два друга: армия и флот. Теперь разоблачены три главных врага российских традиционных ценностей — потенциальные иноагенты: неандертальцы, декабристы и инопланетяне. К счастью, первые из-за своей нетрадиционной несемейной ориентации давно вымерли, зато вторым несправедливо повезло — добрый царь слишком мягко их повесил. Третьи — наиболее опасны, так как "могут творить чудеса против нашей страны", умело спрятавшись в своих тарелках, и поэтому до сих пор не изобличены в качестве иноагентов. Со временем наказать подобных инсургентов станет проще. Сделать это, не опасаясь негативных последствий для себя, сможет каждый. Насилие против "нарушителей моральных норм" предлагают декриминализировать.

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Также участники форума сообщили, что СССР "юридически продолжает существовать", а значит, все россияне остаются до сих пор чистыми помыслами советскими людьми. Только квартирный вопрос (зачёркнуто) — ген коррупции, который внедрён американцами по плану Даллеса в ДНК, их испортил. Российские "правоохранители" фактически расписались на форуме в том, что не могут победить собственную насквозь коррумпированную природу. Теперь в России с коррупцией будут, наверное, бороться с помощью генной инженерии, удаляя из ДНК чиновников внедрённый коварным Даллесом коррупционный ген.

Ещё было сказано, что какие-то изверги уничтожили мирный город Мариуполь. В зале возмущались и гадали: кто же это мог быть? Всё те же недоразоблачённые инопланетяне, наверное.

Однако коварные враги проникли и в зал заседаний форума. Выступающие заметили там странно одетых подозрительных людей с явно недобрыми намерениями. Глава Следственного комитета с привычной лупой в руках пытался установить истину. Кто это: мигранты, кришнаиты или протестующие сторонники Навального? На всякий случай он решил усыпить бдительность потенциальных нарушителей порядка. Однако не знал, что кричать для этого: "Аллах акбар!", "Хари Кришна!" или "Путин — вор!" В конце концов Бастрыкин натуженно прохрипел: "Россия будет свободной!" Участники делегации ОАЭ, которых он принял за протестующих демонстрантов, ответили по-арабски чем-то типа: "А как же!"

Я ничего не придумал и даже почти не утрировал. Всё, что я написал в посте, — практически дословное изложение сказанного на этом форуме министром юстиции Чуйченко, его заместителем Свириденко, главой СК Бастрыкиным, председателем Верховного суда Зорькиным, советником Путина Кобяковым, сенатором Пушковым. А о правах человека там со знанием дела рассказал видный талиб Абдул Хаким Исхакзай, работавший в своё время палачом в шариатском суде. Именно его экспертиза в этой области сейчас в России наиболее востребована.