Не справляются с украинскими атаками: в России для дополнительной охраны НПЗ начали привлекать резервистов

В России признали, что они не справляются с участившимися в последнее время атаками Сил обороны Украины на НПЗ и другие объекты на территории страны-агрессора. В связи с этим в минобороны РФ решили привлечь для их охраны резервистов.

Речь идет про россиян, которые добровольно заключили "контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве". Об этом объявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В связи с участившимися случаями применения Вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов", – заявил он.

По словам Цимлянского, для защиты "важных для благополучия граждан объектов" решили привлечь "наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан". Они будут отражать атаки дронов на объекты в глубине территории России.

В минобороны РФ обещают, что резервистов призовут для защиты объектов инфраструктуры, энергетики, транспорта, НПЗ только на территории их региона. В первую очередь они будут "противодействовать беспилотникам", но сначала им предстоит пройти специальные сборы, добавил Цимлянский.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 22 октября, дроны атаковали город Копейск в Челябинской области РФ. Их целью стал завод "Пластмасс", который производит боеприпасы для российской оккупационной армии. После попадания БПЛА на заводе прогремел мощный взрыв, вспыхнул пожар.

Также дроны-камикадзе атаковали Саранский механический завод в Республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы. Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы боеприпасов и узлы инициирования.

Кроме того, был поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия.

