На Сахалине вертолёт Ми-8 с представителями местной общинной избирательной комиссии и журналистами совершил жесткую посадку на автомобильную дорогу. В результате инцидента пассажиры и члены экипажа получили ушибы и ссадины, а вертолёт был повреждён.

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О происшествии сообщил Telegram-канал "Подъём", который также опубликовал видео аварийной посадки. Инцидент прокомментировал российский пропагандист Илья Туманов, автор авиационного Telegram-канала Fighterbomber. По его версии, оба двигателя Ми-8 самопроизвольно выключились из-за полного исчерпания топлива.

Туманов отметил, что вертолет не долетел до аэродрома примерно 5 км. "Ведра керосина не хватило. Почему закончилось топливо, это уже покажет расследование. Здесь вариантов много", — написал он.

На борту находились представители местной областной избирательной комиссии, четыре журналиста телеканалов и трое членов экипажа.

По словам пассажиров, во время полёта Ми-8 неожиданно начал снижаться. При этом вертолёт опускался не вертикально вниз, а под углом.

После жесткой посадки вертолёт съехал в кювет и получил повреждения. Пассажиры и члены экипажа получили ушибы и ссадины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне приезда российского диктатора Владимира Путина в Нижний Новгород на большинстве местных АЗС неожиданно появился бензин. Еще неделей ранее на многих заправках его не было, а у других выстроились очереди. Это происходит на фоне топливного кризиса, охватившего десятки регионов РФ.

Подобная ситуация уже возникала в Красноярске. Перед визитом Путина там снизили цены на бензин и отменили ограничения на его продажу, однако после отъезда российского диктатора стоимость топлива вернулась к прежнему уровню.

В то же время Россия продлила запрет на экспорт обычного и морского дизельного топлива и газойля как минимум до 30 сентября, пытаясь стабилизировать поставки на внутреннем рынке. Также в стране сохраняются ограничения на экспорт бензина и авиационного топлива.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ ограничивают возможности страны экспортировать топливо, из-за чего всё больше россиян ощущают на себе последствия войны.

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