В России фонд президентских грантов Владимира Путина выделит значительную сумму на обучение детей из Белгородской области "навыкам жизни в приграничье". Планируется потратить два миллиона рублей.

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Об этом сообщают российские СМИ. В "программу" попадут 120 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Кремль снова нацелился на детей

Реализовывать проект будет так называемое "Братство православных следопытов". Инициатива Кремля охватит Белгород, Старый Оскол, Чернянку, Новый Оскол и Шебекино, где местных детей будут обучать "правилам поведения в условиях ЧС", в частности ракетной и беспилотной опасности, обстрелам, а также будут затрагивать темы "мин и информационных вбросов".

Подростков из пяти так называемых "скаутских отрядов" Белгородской области будут обучать тому, как действовать в случае ракетной и беспилотной угрозы, а также как собрать"аварийную сумку". Им также будут рассказывать о том, как искать мины, в частности "Лепестки", а также об ориентировании с помощью компаса и карты.

Кроме того, детям проведут "информационную гигиену", рассказывая, почему "нельзя снимать военные объекты", научат "отличать фейки", оказывать первую медицинскую помощь и "противодействовать панике". Согласно сфальсифицированным данным авторов инициативы, "45% детей признались, что снимали работу ПВО".

Напомним, Россия всё глубже интегрирует свои высшие учебные заведения в военную машину, милитаризируя обучение. В новом учебном году (с 1 сентября 2026 года) базовый курс по беспилотным системам станет обязательным во всех транспортных вузах РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Пензе и области начались облавы на россиян призывного возраста. Силовики и сотрудники военкоматов проводят в регионе массовые рейды, чтобы заставить подписывать контракты с Минобороны России.

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