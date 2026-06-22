Россия все глубже интегрирует свои высшие учебные заведения в военную машину, милитаризируя обучение. В новом учебном году (с 1 сентября 2026-го) базовый курс по беспилотным системам станет обязательным во всех транспортных вузах РФ.

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На это обратил внимание Центр противодействия дезинформации. Пресс-служба напомнила, что параллельно с этим российских студентов вербуют на войну против Украины, в частности на службу в подразделениях БпЛА оккупантов.

Теперь молодежь из 19 профильных университетов и 86 их филиалов по всей стране будет обязательно изучать управление дронами.

"Это означает, что как минимум 150 тысяч студентов вузов (а вместе с колледжами – более 250 тысяч молодых людей) отныне обязаны осваивать навыки, которые государство-агрессор стремится затем использовать в войне против Украины", – отметили в ЦПД.

Это решение показывает: власти РФ переходят к прямому принуждению и абсолютно не заинтересованы в образовании или развитии своего населения.

Кремлю больше нужны послушные боевики, которые будут гибнуть за интересы диктатора, чем квалифицированные специалисты. "Российская система образования сегодня функционирует исключительно как конвейер, превращающий студентов в послушный кадровый ресурс и пушечное мясо для войны", – подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Пензе и области начались облавы на россиян призывного возраста. Силовики и представители военкоматов проводят в регионе массовые рейды, чтобы принудить к подписанию контрактов с минобороны РФ.

– Кроме того, Российская Федерация наращивает военную инфраструктуру и увеличивает численность войск в стратегических точках вблизи границ с балтийскими и скандинавскими странами-членами НАТО. Это может свидетельствовать в пользу предположения, что у Москвы есть долгосрочная цель атаковать восточный фланг Североатлантического альянса – даже несмотря на проблемы с достижением целей в рамках длительной войны против Украины.

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