Накануне 9 мая Россия сталкивается с рядом проблем, которые все сложнее скрыть за традиционной праздничной риторикой. Несмотря на внешнюю подготовку ко Дню победы, внутри страны усиливается тревога из-за войны, экономических трудностей и ограничения свобод.

Видео дня

Как отмечают журналисты, в этом году "настроение совсем не праздничное". Об этом говорится в аналитической статье The New York Times.

В крупных городах России, в частности в Москве, традиционно украшают улицы к "майским праздникам": развеваются флаги, парки засажены цветами, а витрины украшены георгиевскими лентами. Впрочем, за этой картинкой, как отмечает издание, скрывается совсем другая реальность.

"В этом году настроение совсем не праздничное", – отмечают журналисты, описывая ситуацию на фоне войны против Украины.

Экономическая ситуация в стране ухудшается: растут цены и налоги, что связано со значительными затратами на войну. В то же время власти усиливают контроль над обществом – в частности, фиксируются новые ограничения в интернете и перебои со связью в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, переговоры по завершению войны зашли в тупик, тогда как все больше россиян демонстрируют усталость от боевых действий и хотят мира.

Празднование 9 мая в этом году также проходит в условиях повышенной безопасности. Парад в Москве сокращают из-за рисков атак беспилотников, а город фактически милитаризируется: в парках устанавливают металлоискатели, а доступ к мероприятиям ограничивают.

Примечательно, что Кремль даже обращался к Украине с просьбой о временном прекращении огня на время проведения парада, признавая "дополнительные меры безопасности" для защиты руководства страны. В то же время почти все иностранные журналисты были отстранены от освещения события.

На фоне этих событий Украина продолжает наносить удары по стратегическим объектам в глубине России, в частности по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Это демонстрирует рост возможностей украинских беспилотников и усиливает ощущение опасности даже в отдаленных регионах.

Местные жители все чаще говорят об усталости от войны. Одна из жительниц южного города отметила, что люди начинают осознавать последствия: "война приводит лишь к хаосу и негативным последствиям для людей", а экономические трудности формируют "глупый порочный круг".

По оценкам независимых источников, потери российской армии уже превысили сотни тысяч человек, что резко контрастирует с официальной риторикой. В то же время социологические данные свидетельствуют о росте тревожности среди населения: почти половина граждан выражает беспокойство своим будущим.

"Существует общая тревога, потому что никто не видит, чем это закончится", – отметил один из западных дипломатов в Москве.

Экономисты также бьют тревогу. В частности, представитель Российской академии наук заявил: "Я искренне верю, что мы в беде", указывая на инфляцию, налоговое давление и демографические проблемы.

На этом фоне власти все жестче реагируют на любые проявления недовольства. Ограничиваются акции протеста, усиливается контроль над медиа и культурной сферой. Представители интеллигенции и бизнеса говорят о "ощущении надвигающейся бури" и растущей неопределенности.

Несмотря на это, часть населения продолжает поддерживать официальную позицию, объясняя ограничения необходимостью контроля.

"Свобода – это не анархия. Свобода – это контроль", – заявил один из сторонников такой точки зрения.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль отменил аккредитацию иностранных журналистов на освещение военного парада 9 мая в Москве. Решение стало неожиданным для ряда международных медиа, которые уже получили официальный допуск. Как отмечает Der Spiegel, это первый случай, когда иностранные СМИ сначала получили аккредитацию на парад, но впоследствии она была полностью отменена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранным представителям посещать Москву 9 мая на фоне продолжения российских атак и угроз. По его словам, Россия стремится получить "разрешение на безопасный парад", но не готова прекращать войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!