Нарушены поставки на фронт: агент 'Атэш' устроил диверсию в России

Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроил диверсию на территории России вблизи Тулы. В результате операции на железной дороге был серьезно поврежден релейный шкаф, что повлекло сбой поставок вражеского вооружения на фронт.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Атеш". Там отметили, что партизаны продолжают донимать врага даже в тылу.

"Агент движения "Атеш" провел успешную диверсию в районе железнодорожного полотна под Тулой – важнейшим логистическим узлом, играющим стратегическую роль в оборонной промышленности России. В результате акции был уничтожен релейный шкаф, который отвечал за управление движением на этом участке", – говорится в сообщении.

Повреждение шкафа существенно повлияло на своевременные поставки боеприпасов, вооружения и товаров двойного назначения с предприятий Тулы, в частности КБП, Туламашзавода, патронного и машиностроительного заводов. Этот логистический маршрут активно использовался для обеспечения войск оккупантов на Харьковском и Сумском направлениях.

Успешная операция привела не только к задержкам в транспортировке военных грузов и сбоям в графике поставок продукции для оборонной отрасли, но и существенно повлияла на моральное состояние российских захватчиков.

"Каждая такая диверсия – точечный удар в сердце военной логистики, который подрывает устойчивость оккупационного режима изнутри. "Атеш" продолжает действовать там, где враг чувствует себя в безопасности. Мы доказываем: враг не может быть уверенным в тылу – даже в Туле", – указано в сообщении.

Напомним, агенты "Атеш" устроили очередную диверсию в оккупированном Крыму, они подожгли релейный шкаф на одном из участков железной дороги. В результате чего была нарушена логистика россиян на полуострове.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атэш" разведали важное предприятие "Роскосмоса" в Воронеже, где выпускают двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" и других систем. Данные оперативно переданы украинским защитникам.

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