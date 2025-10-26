Над Тульской областью РФ прогремели не менее 10 взрывов: местные жители запаниковали

В российской Тульской области утро 26 октября выдалось громким: в регионе объявили "дроновую опасность". Местные жители утверждают, что начиная с 5 часов утра слышали не менее десяти взрывов.

Власти региона заявили, что все БпЛА были сбиты, а последствий атаки якобы не было. Россияне же снимали работу российской ПВО.

О мощных взрывах над Тульской областью некоторые российские Z-каналы начали писать около 5 часов утра по киевскому времени (около 6 часов по Москве).

"Более 10 мощных взрывов прогремело над Тульской областью. Предварительно, над регионом работает ПВО. Как рассказали SHOT местные жители, от многочисленных взрывов они проснулись около 5 утра. (4 часа по Киеву. – Ред.) Яркие вспышки были видны в небе над Ленинским районом и Заречьем", – отмечалось в сообщении.

Тем временем россияне в местных пабликах обсуждали, сколько взрывов было слышно в разных местах, а также снимали работу российской ПВО.

Примерно в 7 утра по Киеву с заявлением выступил губернатор Тульськой области Дмитрий Миляев. Он заявил об "уничтожении 26 украинских беспилотников" и "отсутствии повреждений зданий и инфраструктуры", к последнему утверждению дальновидно добавив слова "по предварительной информации".

На момент заявления Миляева "опасность атаки БпЛА в регионе сохранялась: тревогу там объявили около 3 часов ночи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне дроны атаковали подстанцию ЛЭП в Волгоградской области. На важном для энергосистемы государства-агрессора объекте вспыхнул пожар. Не так давно эта подстанция уже была атакована.

