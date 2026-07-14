На территории РФ переставали работать сайты Google, Apple и GitHub и другие: что происходит

Утром 14 июля в России произошел масштабный сетевой сбой, в связи с чем целый ряд сайтов перестали открываться с российских IP-адресов. В частности, россияне столкнулись с нарастающими проблемами при попытке получить доступ к крупнейшим зарубежным технологическим ресурсам.

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В сети массово жалуются на недоступность сайтов Google, Apple, GitHub, Samsung и многих других ресурсов. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Массовый сетевой сбой

Сайты компаний Google, Apple, Samsung, а также крупнейший хостинг IT-проектов GitHub перестали открываться без использования средств обхода блокировок. Это подтверждает, что крупнейшие технологические ресурсы резко стали недоступны исключительно для пользователей с российскими IP-адресами.

По данным мониторингового сервиса Downdetector, первые жалобы начали массово регистрироваться около 10:00 по московскому времени. Сетевые аналитики зафиксировали резкий обрыв HTTPS-соединений (Handshake-таймауты) при попытке обратиться к серверам из России.

Правда, около 12:00 сайты возобновили работу, а Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к ним.

Подозрение на новые блокировки

Буквально месяц назад первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин рекомендовал российским разработчикам переносить проекты с GitHub на другие репозитории, и намекал, что крупнейший сервис для хостинга IT-проектов и совместной разработки, принадлежащий корпорации Microsoft, могут заблокировать для российских пользователей.

Согласно официальным комментариям от представителей Роскомнадзора (ведомства, которое занимается жесткими сетевыми ограничениями и интернет-цензурой), никаких умышленных ограничений доступа к GitHub, Google и Apple якобы не было.

В то же время ряд пользователей жалуются, что подобные сетевые сбои раньше возникали, когда РКН тестировал новые способы блокировок VPN и усиления интернет-цензуры.

"Кажется, в РФ заблокировали Google, GitHub и Apple. То, что это не сбой какой-то, свидетельствует одновременность недоступности и указание, что это именно сетевые сбои", – писали пользователи из РФ.

После 12:00 пользователи в РФ начали сообщать в Telegram, что доступ к зарубежным ресурсам возобновился и теперь Google, Apple и GitHub и другие сайты снова доступны без использования VPN.

Интернет-террор на оккупированных территориях

Ситуация со свободой слова и доступом к информации в РФ, а также на временно захваченных украинских территориях окончательно перешла в фазу "цифровой крепости". Захватчики планомерно заменяют глобальные платформы подконтрольными аналогами, используя тактику тотальных блокировок для тех, кто отказывается играть по правилам Роскомнадзора.

При этом с сентября 2025 года в РФ и на оккупированных территориях вступили в силу жесткие штрафы за "популяризацию" VPN. Теперь рассказывать о том, как обойти блокировку грозит огромным штрафом. Более того, использование VPN для доступа к "экстремистским" ресурсам теперь может считаться отягчающим обстоятельством при "совершении преступлений". Стоит отметить, что под "экстремистскими" ресурсами российские власти подразумевают даже Facebook или Instagram.

Роскомнадзор теперь не просто блокирует IP-адреса серверов, он использует ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) для глубокого анализа трафика (DPI). Обычные VPN протоколы вроде OpenVPN или WireGuard в РФ и на оккупированных территориях больше не работают.

Чтобы "спастись", пользователям приходится переходить на более сложные, маскирующиеся под обычный трафик протоколы. Бесплатные и популярные VPN из App Store или Google Play Market в большинстве своем уже заблокированы или работают с перебоями.

Напомним, российские власти планируют брать с граждан дополнительную плату за международный интернет-трафик. Таким образом кремлевский режим хочет бороться с использованием VPN-сервисов для обхода повальной цензуры онлайн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что захватчики продолжают усиливать контроль над мирным населением на временно оккупированных территориях Украины. Агрессор фактически полностью ограничил свободный доступ в интернета, а теперь взялся за телефонные звонки.

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