'На кладбищах оживление': в России похвастались ростом рынка похоронных услуг на фоне безумных потерь в войне

На фоне огромных потерь в войне против Украины в России продолжает развиваться рынок похоронных услуг. С января по апрель 2025 года ритуальные организации в РФ заработали почти 40 млрд рублей.

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За первый квартал текущего года похоронные компании в России заработали на 12,7% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

Федеральная служба государственной статистики утверждает, что ускорение темпов роста рынка похоронных услуг вызвано как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. По данным статистики, за первый квартал в РФ было зафиксировано почти 663 тыс. смертей, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.

В Новосибирском крематории рассказали, что в крупных регионах России значительная часть рынка может быть в серой зоне. Следовательно, фактическая смертность среди россиян превышает показатели официальной статистики.

Предприимчивые россияне пользуются моментом и зарабатывают на высокой смертности среди своих сограждан. В 2024 году по всей России было зарегистрировано сотни новых организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ритуальных услуг. При этом в РФ уверены, что в будущем рынок ритуальных услуг будет расти.

В социальных сетях высмеяли хвастовство россиян. Украинцы отметили, что хотя бы в этой категории РФ смогла занять первое место.

Напомним, за более чем три года полномасштабной войны общие потери (санитарные и безвозвратные) личного состава оккупационной армии достигли 1 000 340 военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане страны-террориста России не могут сдержать радости, когда видят, насколько быстро увеличивается площадь захоронений участников войны. Один из таких "приступов патриотизма" случился у мэра Краснодара Евгения Наумова.

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