Граждане страны-террориста России не могут сдержать радости, когда видят, насколько быстро увеличивается площадь захоронений участников войны. Один из таких "приступов патриотизма" случился у мэра Краснодара Евгения Наумова.

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Чиновники поделился радостью от вида большого числа могил с красными звездами на городском кладбище. Свой "патриотический" пост он опубликовал в Telegram.

Чувство радости от большого количества могил мэра российского Краснодара охватило во время комментариев по реконструкции городского кладбища.

"Радостно было видеть большое количество могил с красными звездами. Так во время субботников почтили память героев. Смотришь на россыпь звезд и понимаешь: Краснодар – город настоящих патриотов", – выдал Наумов.

Стоит отметить, что радость мэра от большого количества могил с красными звездами длилась недолго. Вскоре после скандальной публикации пресс-служба мэра внесла коррективы. Неоднозначная фраза была заменена на "приковывают внимание и красные звезды на могилах".

Гражданам РФ не понравился повод для радости мэра. Местные жители иронично упрекнули своего городского голову в том, что деньги из бюджета хотя бы в этот раз пошли не в карман, а, наконец, на благоустройство кладбища.

Однако нашлись и те россияне, которые разделили радость мэра от количества могил. Граждане РФ выдали, что их переполняет чувство гордости, ведь количество могил говорит о количестве "героев краснодарцев-патриотов, отдавших свою жизнь за родину".

Напомним, в течение суток 14 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1200 российских оккупантов. В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 970 590 тыс. человек.

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