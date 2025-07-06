Силы обороны Украины ночью нанесли массированный удар ракетами и БПЛА по России и оккупированным территориям.

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Применено более 150 дронов. Россияне утверждают, что сбили 120.

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Атакований порт в Новоросійську, Московська область, Ленінградська область, Саратовська, окупований Крим, Курська, Білгородська, Ростовська та інші регіони.

Уражені порт, підприємства ВПК, склади БК та палива, а також інші обʼєкти військової інфраструктури.

Також атаковані військові об'єкти на окупованих територіях.

Через атаки по РФ зупинялась робота майже всіх аеропортів в центральній частині Росії (включно з Москвою), традиційний транспортний колапс триває навіть зараз.

На фото: кадри з російських аеропортів, деякі з яких не працювали 24 години. Деякі не працюють досі.