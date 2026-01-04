Москва оказалась под атакой дронов: задерживаются рейсы в аэропорту

Вечером 3 января Москву и область атаковали неизвестные БПЛА. Местные аэропорты были вынуждены временно приостанавливать работу.

Согласно сообщениям мэра столицы государства-агрессора Сергея Собянина, дроны долетели до Московщины около 18 часов вечера. Примерно в 18:30 пособник Кремля сообщил, что ПВО РФ "сбила" первый дрон.

После этого мэр Москвы периодически обновлял статистику. По состоянию на 00:30 воскресенья, 4 января, пропаганда утверждала о "ликвидации" всего 21 БПЛА.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – информировал Собянин без других подробностей.

Telegram-канал DroneBomber около 22:50 субботы публиковал примерную карту движения беспилотников, ориентируясь на сообщения российских мониторинговых каналов. Судя по этим данным, БПЛА пытались приближаться к Москве с разных сторон.

"Если сравнить карту ПВО Москвы с тем, как сейчас летают наши дрончики, то, скорее всего, нынешние атаки на Москву – это прежде всего поиск "слабых" мест в системе противовоздушной обороны", – предполагал автор.

Дроны поставили работу аэропортов на паузу

Во время атаки беспилотников временно закрывался аэропорт "Внуково". Росавиация подтверждала это. "Введено ограничение на прием и выпуск самолетов", – предупреждало ведомство.

Также свою работу приостанавливал аэропорт "Жуковский". В нем ограничения действовали даже дольше, чем во "Внуково".

Во "Внуково" из-за фиксации в небе БПЛА, согласно онлайн табло, задержались не менее 50 внутренних и международных рейсов на вылет и прилет (на 22:00).

Почти все рейсы во "Внуково" с начала атаки, согласно расписанию, переносились как минимум на час. Часть самолетов россияне перенаправили в "Шереметьево" со значительными задержками.

– Ночью 2 января украинские беспилотники атаковали Самарскую область России. В частности, взрывы услышали в городе Новокуйбышевск, который в 15 км от Самары.

– 2 января Силы беспилотных систем ВС Украины сообщили об ударах по объектам противника на временно оккупированных территориях Крыма и Луганской области. Поражения получили радиолокационная станция и база хранения горюче-смазочных материалов.

