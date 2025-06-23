Медведев после угроз Трампа дал заднюю: Россия не будет поставлять ядерное оружие Ирану

После громкого заявления американского президента Дональда Трампа относительно мощнейшего оружия США, экс-президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал трусливо оправдываться перед главой Белого дома. Он заверил Трампа, что Москва не планирует передавать ядерное оружие Ирану.

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Медведев добавил, что имел в виду другие страны. Об этом он написал в соцсети Х.

Одиозный российский политик "припомнил", что РФ является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, потому что, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия. Я прекрасно знаю, что это повлечет за собой, ведь я возглавлял наши ядерные силы. Но другие страны могли бы – и я это имел в виду", – написал Медведев.

При этом он заявил, что осуждает удар США по Ирану, однако выразил это странным предложением.

"Я осуждаю американский удар по Ирану – он не достиг своих целей", – написал Медведев.

Возникает вопрос: Медведев осуждает этот удар потому, что он не достиг целей?

Экс-президент РФ начал объяснять, что в своем посте, на который и отреагировал Трамп, речь шла якобы о том, что другие страны могли бы передать оружие Ирану, и что он именно это имел в виду.

"И нам явно не следует спорить о том, у кого больше ядерного оружия", – добавил Медведев.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который намекнул на возможность передачи ядерного оружия Ирану.

Трамп раскритиковал заявление Медведева и назвал такую риторику безответственной.

"Он действительно такое сказал, или мне это просто показалось? Если он действительно это сказал – дайте мне знать немедленно", – написал Трамп.

При этом он анонсировал возможность новых атак, заявив, что у США еще есть "мощные атомные подводные лодки" и другое оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп с возмущением отреагировал на ядерные угрозы Медведева и напомнил о самом мощном оружии США. В своей заметке глава Белого дома поставил под сомнение адекватность такой риторики российского политика.

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