'Он действительно это сказал?': Трамп отреагировал на ядерные угрозы Медведева и напомнил о самом мощном оружии США

Он действительно такое сказал, или мне это просто показалось? Именно так президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления одиозного российского политика Дмитрия Медведева относительно последних американских атак.

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Накануне экс-президент РФ написал в Telegram, в частности, о передаче Ирану ядерного оружия. В ответ Трамп анонсировал возможность новых атак, заявив, что у США еще есть "мощные атомные подводные лодки" и другое оружие.

"А правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев непринужденно разбрасывался N-словом (Nuclear – ядерным)? И заявил, что он и другие страны готовы предоставить Ирану ядерные боеголовки? Он действительно такое сказал, или мне это просто показалось? Если он действительно это сказал и если это подтвердится - дайте мне знать немедленно", - написал Трамп в новом посте.

Он также добавил, что N-слово не следует употреблять так легкомысленно. И назвал российского диктатора Владимир Путина боссом.

Накануне, 22 июня, Дмитрий Медведев заявил, что "ряд стран готов непосредственно поставить Тегерану свой ядерный боекомплект" и раскритиковал удар США по Ирану.

Что предшествовало

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп заявил об атаке ВВС США на ядерные объекты Ирана. Американские силы нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана, среди которых и расположенный глубоко под землей объект Фордо: он, по словам Трампа, был полностью уничтожен.

В то же время в Иране утверждают, что заранее эвакуировали все три ядерных объекта, которые были атакованы Соединенными Штатами. Там якобы не понесли потерь, потому что "материалы были вывезены".

Также Иран обвинил США в серьезном нарушении Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия из-за американских ударов по иранским ядерным объектам. Тегеран назвал их "мирными ядерными установками" и пообещал США "вечные последствия".

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры начали реагировать на вступление США в войну Израиля и Ирана и американские удары по иранским ядерным объектам. Они выражают обеспокоенность новым уровнем эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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