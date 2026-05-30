Магазины закрываются массово: в России розничная торговля столкнулась с одним из самых тяжелых кризисов в истории

В России массово прекращают работу магазины розничной торговли – доля свободных площадей в ритейле приближается к уровням начала 2023-го, когда из страны ушли западные бренды. Рост доходов россиян в этом году замедлился, и они перешли в режим экономии, но это не единственная причина этой ситуации.

Видео дня

О том, что розничная торговля переживает один из самых тяжелых кризисов в истории РФ, сообщило издание The Moscow Times. Оно ссылается на информацию от ритейлеров и независимых экспертов.

Магазины чаще закрываются, чем создаются новые

"Честно говоря, не помню более серьезного кризиса, хотя в ритейле работаю с 1990-х", – признался медиа совладелец федеральной сети товаров для красоты и здоровья. Его имя журналисты не раскрыли.

В московских торговых центрах доля свободных площадей (по итогам первого полугодия) ожидается на уровне 6% по сравнению с 5,3% в конце 2025-го. По итогам всего 2026 года этот показатель может превысить 8%, что будет соответствовать уровням четырехлетней давности, сообщил директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.

В некоторых сегментах прирост отсутствует: больше магазинов закрываются, чем открываются. Сложнее всего продавцам одежды и обуви, на них приходится почти половина (48%) всех закрытых магазинов и лишь 31% новых. На магазины бытовой техники и электроники приходится 10% ликвидированных точек торговли и 2% открытий.

В то же время в ТЦ Москвы относительно хорошо чувствует себя сегмент развлечений – там 7% открытий и всего лишь 1% прекративших работу заведений. Григорьев считает, что похожая статистика наблюдается и в других регионах России.

Кроме этого, с начала года на российский рынок не вышел ни один зарубежный бренд, отчитываются CORE.XP и IBC Real Estate. Первое полугодие может стать абсолютным антирекордом по количеству новых международных брендов, и победной ситуации не было даже в 2020 и 2022 годах.

В чем причина

Речь идет о совпадении нескольких негативных факторов. Это высокая стоимость займов, падение спроса (особенно на непродовольственные товары), переход потребителей на маркетплейсы, инфляция, рост административной нагрузки на бизнес.

Большинство небольших компаний теперь не имеют права на сниженную налоговую нагрузку без уплаты НДС (потому что порог годовой выручки, начиная с которого необходимо уплачивать этот налог, уменьшен с 60 до 20 млн рублей, и при этом ставка НДС повышена с 20% до 22%). Также в РФ ужесточили иммиграционное законодательство, и у торговых сетей выросли расходы на персонал.

Неназванный владелец сети товаров для красоты посетовал, что в ближайшей перспективе не видно факторов, способных изменить ситуацию к лучшему.

С этой оценкой соглашается другой бизнесмен, владелец магазинов товаров для дома: "Преимуществом всех предыдущих кризисов было то, что они заканчивались максимум в течение нескольких лет, и фактически уже через год после обвала были видны признаки восстановления. Сейчас мы медленно сползаем вниз. И надолго ли хватит силы держаться – непонятно".

Как писал OBOZ.UA:

– Служба внешней разведки Украины заявила, что российский бизнес вошел в состояние управляемого коллапса. Главными причинами являются давление антироссийских санкций, высокая ключевая ставка и повышение налогов.

– Жители РФ все пессимистичнее оценивают экономические перспективы страны на фоне затяжной войны против Украины. Социологические опросы фиксируют резкое ухудшение настроений и фактическое исчезновение баланса между оптимистическими и негативными ожиданиями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!