Интересная подробность, всплыла, о недавно "закобзоненом" в подмосковной Балашихе генерал-лейтенанте Ярославе Москалике.

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Оказывается среди целой кучи служебных обязанностей, которые выполнял и "курировал" этот, на вид неприметный и "лысоватый муСЧина", в недрах основного оперативного управления русского генштаба, было РЕГУЛЯРНОЕ планирование, координация и подготовка соответствующей отчетности, по комплексу мер, связанных с нанесением комбинированных ударов ракетным вооружением дальнего радиуса действия по территории Украины. В том числе такие деликатные вопросы, как выбор цели, аргументация целесообразности ее поражения, детальное планирование и определение соответствующего наряда сил и средств.

Другими словами, именно этот генерал стоял, как говорят "у источников" ударов по Кривому Рогу, Сумам, Киеву, Харькову и т.д. С него, в сущности, начиналось то, что потом воплощалось в удары "шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами по плотно заселенным кварталам мирных украинских городов.

Роковая для генерал-лейтенанта Москалика встреча с припаркованным "не там" продуктом немецкого автопрома, не была, ни случайной, ни обусловленной "внутренним российским фактором". Это "туловище" в лампасах точно и гарантированно знало и осознавало, что делало и какое отношение имеет к убийству гражданского населения Украины, в том числе детей, в украинских городах.

Скажу еще одно. По целому ряду сообщений "российских источников", именно этот лампасоноситель рассматривался как очень и очень перспективный кандидат на должность председателя так называемого "национального центра управления обороны россии" (структурный орган управления в составе гш вс рф, предназначенный, в том числе, для управления разноведомственными и коалиционными группировками войск).

По-моему, вполне "законная" и легитимная цель. Причем, очевидно и очень вероятно, как первоочередная и приоритетная для поражения украинскими специальными службами. Пожалуй, и сам этот генерал понимал, что рано или поздно массовые убийства гражданского населения Украины, совершаемые именно с его "подачи", кончатся для него именно такого рода "встречей".