Ленин на ржавом постаменте и деревянные бараки: как выглядит Капустин Яр, откуда Россия запустила 'Орешник' стоимостью $40 млн. Фото

8 января российские военные осуществили пуск баллистической ракеты "Орешник" по Львову с территории Капустиного Яра. Это закрытый город в России, который используется как военный полигон и имеет ограниченный доступ для гражданских. Удар произошел накануне и сразу привлек внимание из-за типа примененного вооружения.

Видео дня

Капустин Яр расположен в отдаленной местности и формально имеет статус города. Фактически это военное поселение с минимальной социальной инфраструктурой, из которого регулярно осуществляются ракетные пуски. Речь идет о баллистической ракете "Орешник", ориентировочная стоимость которой составляет около 40 миллионов долларов.

Отдельные эксперты обратили внимание на дисбаланс между стоимостью вооружения и финансовыми показателями населенного пункта. Годовой бюджет Капустиного Яра оценивается примерно в 97 тысяч долларов, что значительно меньше цены одной ракеты.

Признаки упадка

На обнародованных фото видны старые жилые здания, преимущественно деревянные бараки, а также памятник Ленину на ржавом постаменте. Город производит впечатление заброшенного и почти не измененного с советских времен. Несмотря на это, именно здесь сосредоточены важные военные объекты.

Капустин Яр давно используется как испытательная и пусковая площадка для ракет различных типов. Местная гражданская жизнь тесно связана с обслуживанием военной инфраструктуры, других источников развития практически нет.

Интересно, что годовой бюджет Капустиного Яра оценивается примерно в 97 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость одной баллистической ракеты "Орешник" составляет около 40 миллионов долларов. За эту сумму финансирования города хватило бы более чем на четыре века – ориентировочно на 412 лет вперед. Контраст между состоянием населенного пункта и ценой вооружения выглядит, мягко говоря, показательным.

Удар по Львову связывают с рядом событий, которые предшествовали ему на международной арене. В частности, речь идет об обсуждении возможного усиления военного присутствия западных стран в Украине, а также о других шагах, которые Москва воспринимает как давление.

Австрийский политолог Герхард Манготт и эксперт ООН Павел Подвиг считают атаку демонстрацией готовности России к дальнейшей эскалации. Они называют пуск сигналом для внешней аудитории. Австралийский генерал в отставке Мик Райан охарактеризовал удар как элемент психологического воздействия и составляющую так называемой когнитивной войны.

Даже отдельные пророссийские блогеры в своих постах признали, что эффект от удара оказался ограниченным и не оправдал ожиданий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 9 января, агрессор также бил по Киеву крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Повреждены жилые дома; четыре человека погибли. Удары также пришлись на энергетику: и на левом, и на правом берегу столицы после этого были введены экстренные отключения электроэнергии. В городе наблюдались серьезные перебои с отоплением и водой.

