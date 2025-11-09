Лавров не явился на заседании Совета безопасности России: появились слухи о его отставке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не явился на заседание Совета безопасности России. Параллельно стало известно, что он не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Отсутствие Лаврова вызвало слухи о его разногласиях с диктатором Путиным и возможной отставке. Об этом говорится в материале CNN.

Отсутствие Лаврова породило слухи

После того, как на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 5 ноября 2025 года было замечено отсутствие Лаврова, возникла волна спекуляций в российских и мировых СМИ. Лавров оказался единственным постоянным членом Совбеза, пропустившим это заседание, на котором, среди прочего, обсуждалось поручение диктатора Владимира Путина проработать предложения о возобновлении ядерных испытаний.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что отсутствие министра было "согласованным". Однако, независимо от официальной версии, это событие совпало с другими, указывающими на возможное изменение положения Лаврова.

Глава МИД РФ также потерял статус руководителя российской делегации на саммите G20. В этом году, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, делегацию возглавил заместитель руководителя администрации диктатора Максим Орешкин, а сам Путин на саммит не полетел.

Кремль отрицает отставку Лаврова

На фоне нарастающих слухов рупор Кремля Песков выступил с опровержением. По его словам, сообщения о конфликте между Путиным и Лавровым не соответствуют действительности. Эксперты, в свою очередь, предложили различные интерпретации.

Некоторые СМИ связывают отсутствие Лаврова с неудачными переговорами, которые могли привести к срыву запланированного саммита Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 3 ноября, президент Финляндии Александр Стубб предположил, что российский диктатор Владимир Путин может посетить встречу G20 в конце ноября в ЮАР и встретиться там с президентами США Дональдом Трампом. Также он намекнул на возможность участия в этой встрече украинского лидера Владимира Зеленского.

