'Кто-то в Кремле не хочет умирать?' В РФ завили о разработке 'вакцины бессмертия': россияне разразились комментариями

В России ученые взялись за разработку первой в мире антивозрастной вакцины, которая, якобы, может замедлить возрастные изменения в организме. Ученые намерены применить современные технологии, чтобы заблокировать ген RAGE, который играет ключевую роль в ускоренном старении клеток.

Новость не обошли вниманием простые россияне, которые вероятно заподозрили, что разработка "вакцины бессмертия" проводится для российского диктатора Владимира Путина. В частности, соцсети активно взорвались подобными комментариями.

Что известно о проекте

Проект представили во время всероссийской выездной конференции в российском Саранске, посвященной теме здорового долголетия. Над генотерапевтическим препаратом, который, по замыслу, должен замедлить возрастные изменения в организме после введения, работают специалисты Института биологии старения и медицины

Заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский отметил, что эту разработку рассматривают как перспективное направление в сфере генной терапии долголетия, которое может открыть новые возможности для медицинских исследований. В случае успешной реализации проект способен существенно повлиять на медицину и общество, меняя подходы к лечению возрастных заболеваний и улучшению качества жизни пожилых людей.

Россияне отреагировали на "вакцину бессмертия"

Однако жители страны-агрессора заподозрили, что вакцину создают не для рядовых граждан, а в первую очередь для главы Кремля Путина, который, по их словам, "очень не хочет умирать" и планирует "править вечно". В сети начали распространяться различные комментарии типа:

"Видимо, кто-то в Кремле очень не хочет умирать".

"Вечной жизни царю".

"Владимир Владимирович все для вас!".

"Володя с нами навсегда".

Как писал OBOZ.UA, ранее россияне активно комментировали блокировку мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

