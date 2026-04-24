"Кто-то в Кремле не хочет умирать?" В РФ завили о разработке "вакцины бессмертия": россияне разразились комментариями
В России ученые взялись за разработку первой в мире антивозрастной вакцины, которая, якобы, может замедлить возрастные изменения в организме. Ученые намерены применить современные технологии, чтобы заблокировать ген RAGE, который играет ключевую роль в ускоренном старении клеток.
Новость не обошли вниманием простые россияне, которые вероятно заподозрили, что разработка "вакцины бессмертия" проводится для российского диктатора Владимира Путина. В частности, соцсети активно взорвались подобными комментариями.
Что известно о проекте
Проект представили во время всероссийской выездной конференции в российском Саранске, посвященной теме здорового долголетия. Над генотерапевтическим препаратом, который, по замыслу, должен замедлить возрастные изменения в организме после введения, работают специалисты Института биологии старения и медицины
Заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский отметил, что эту разработку рассматривают как перспективное направление в сфере генной терапии долголетия, которое может открыть новые возможности для медицинских исследований. В случае успешной реализации проект способен существенно повлиять на медицину и общество, меняя подходы к лечению возрастных заболеваний и улучшению качества жизни пожилых людей.
Россияне отреагировали на "вакцину бессмертия"
Однако жители страны-агрессора заподозрили, что вакцину создают не для рядовых граждан, а в первую очередь для главы Кремля Путина, который, по их словам, "очень не хочет умирать" и планирует "править вечно". В сети начали распространяться различные комментарии типа:
"Видимо, кто-то в Кремле очень не хочет умирать".
"Вечной жизни царю".
"Владимир Владимирович все для вас!".
"Володя с нами навсегда".
Как писал OBOZ.UA, ранее россияне активно комментировали блокировку мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.
