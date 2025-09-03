В сети раскрыли содержание 'секретного' разговора Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына: один вопрос обеспокоил всех троих. Видео

Лидеры Китая, Северной Кореи и России разговаривали о долголетии, поднимаясь к Воротам Тяньаньмэнь в Пекине во время военного парада, организованного КНР 3 сентября. Владимир Путин размышлял о пересадке органов, а Си Цзиньпин заявлял, что уже в этом веке люди смогут жить до 150 лет.

Видео дня

Об этом заявило агентство Bloomberg, обратив внимание на трансляцию церемонии, посвященной 80-летию окончания Второй мировой войны. Видеофрагмент указанного разговора длился меньше минуты, а аудио иногда прерывалось, однако суть удалось уловить.

"Это редкий пример импровизированного разговора трех самых влиятельных мировых деятелей", – заявили журналисты.

О чем размечтались диктаторы

Глава КНР Си Цзиньпин заявил: "Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 ты все еще ребенок".

Кремлевский диктатор Владимир Путин на это ответил: "Благодаря развитию биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно, и люди смогут жить все моложе и моложе и даже достичь бессмертия".

После этого китайский лидер ответил, что "согласно прогнозам, в этом веке есть шанс дожить до 150 лет".

Эта беседа состоялась всего за несколько минут до выступления Си Цзиньпина и открытия масштабного военного парада, демонстрирующего растущую мощь Китая.

За лидерами шли переводчики, и именно их фразы помогли уловить суть необычного разговора.

Возраст и здоровье вызывали беспокойство у всех трех лидеров, и ни один из них не назначил явных преемников. 72-летний Си Цзиньпин отменил ограничения на президентские сроки и, возможно, будет четвертый раз баллотироваться в лидеры Китая в 2027 году. Путин, которому также 72, изменил законы своей страны, чтобы иметь возможность править РФ дольше. Самый младший из них – 41-летний Ким Чен Ын – взял в КНР свою дочь, что усилило слухи о подготовке девочки к роли преемницы.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Китай на военном параде 3 сентября представил свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, которая может использовать ядерную боеголовку. Ее обозначение – DF-61.

– На площади Тяньаньмэнь в Пекине были продемонстрированы и другие новейшие образцы военной техники, включая лазерное оружие и подводные дроны. О том, как прошел парад Си Цзиньпина, читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!